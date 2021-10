En la reciente emisión de la “La Voz Senior Perú”, Daniela Darcourt se conmovió hasta las lágrimas luego que la participante Angela Caballero revelara que llegó al reality de canto incentivada por su sobrina, quien actualmente lucha contra el cáncer.

Luego de interpretar en el escenario “Noche de ronda”, Cabellero fue consultada por Cristian Rivero sobre cómo es que se animó a participar en “La Voz Senior Perú”.

“Angelita, cuéntame, quién te inscribe en la competencia”, consultó el animador. Ante ello, Angela confesó que se animó porque quería llevarle una alegría a su sobrina Clarita, quien lucha contra el cáncer.

“Voy a hablar de algo personal que no quiero que sea tristeza. Bueno, Clarita es hija de mi hermana, quien se fue muy joven. Clarita, su hermana y su hermanito fueron como hijos míos y de mi hermana. Ella está atravesando un cáncer y que está superando muy bien, ella me dijo: ‘Tía hay esto por qué no te inscribes y yo dije la alegría sana, es sanadora, entonces yo le voy a dar esa alegría’”, contó.

Al escucharla, Daniela Darcourt no pudo evitar quebrarse; sin embargo, inmediatamente trato de secarse las lágrimas.

El emotivo momento no terminó ahí, pues la producción contactó a la sobrina de Angela Caballero, quien públicamente le dedicó unas emotivas palabras a su tía.

“Me has hecho llorar. Me siento muy contenta por lo que ha logrado, muy emocionada por su presentación, no tengo palabras es muy emocionante verla, esa ternura que siempre ha inspirado y con la música mucho más”, dijo con la voz entrecortada la sobrina de Caballero.

VIDEO RECOMENDADO

Daniela Darcourt explica porque abandonó el escenario, ¿Fue por la reacción de Salim Vera?

Daniela Darcourt explica porque abandonó el escenario, ¿Fue por la reacción de Salim Vera? (Instagram) https://ojo.pe/ojo-show/salim-vera-arremete-contra-ricardo-moran-tu-eres-el-ser-mas-intrascendente-que-tiene-el-pais-twitter-facebook-nndc-noticia/