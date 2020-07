Darlene Bernaola fue eliminada de "El gran show" [VIDEO]

Andrea Llosa fue sentenciada nuevamente junto a Darlene Bernaola y el español Santi Lesmes. Es la segunda vez consecutiva que la periodista de ATV y la ex conejita de Playboy competirán por quedarse una semana más en "El gran show", mientras que el conductor de "Al aire" entra a ‘capilla’ por primera vez.

En la gala anterior Darlene Bernaola fue eliminada por Andrea Llosa tras recibir un menor porcentaje del apoyo del público en "El gran show". Sin embargo, la ex conejita de Playboy fue salvada por el jurado del programa con la opción del comodín.

Aquella gala de "El gran show" se caracterizó por la invitación especial del grupo argentino "Ráfaga", quien puso a bailar a todo el elenco del programa con su famoso hit "Una cerveza".

ROBERTO RETÓ A GISELA Durante un video propalado en el "El gran show", el ex futbolista Roberto Martínez retó a Gisela Valcárcel a bailar. "Sé que no dirás que no", le dijo el ex capitán crema a su ex esposa. Hoy se espera la respuesta de la rubia tras contestar con un escueto "déjame pensarlo".

Tras tres semanas de gala, la nueva temporada de “El gran show” va descubriendo a las mejores parejas de baile. Así por ejemplo, la modelo Rosángela Espinoza y la cantante Leslie Shaw se van perfilando como fuertes candidatas para llegar a la gran final. Hace una semana, ambas se llevaron el título de los mejores pasos de baile.