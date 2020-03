Darlene Bernaola llegó al Perú para presentar su primera novela

La ex ‘Conejita’ de Playboy Darlene Bernaola llegó a Lima para negociar con algunas casas editoras la versión en castellano de su libro "The Token" ("El símbolo"), que lanzó en inglés hace una semana.

"Lancé mi libro en inglés y ahora he venido al Perú para negociarlo en castellano con diferentes editoriales, con las que me reuniré la próxima semana. 'The Token' es una novela inspirada en mis vivencias y en historias inventadas. No es autobiográfica", aclaró Darlene en diálogo con elcomercio.pe.

La modelo, quien posó para la revista de Hugh Hefner en el 2000, manifestó que basó su libro en experiencias que marcaron su vida, como su incursión en Playboy y el accidente que sufrió hace algunos años, donde murió su prometido.

"'The Token' es el primer libro de una saga de tres publicaciones. La primera entrega tiene en la portada la fotografía de su hija Ysabella Bernaola Mahoney y un corto texto que señala: "Basado en una historia real, una historia de amor, tragedia, supervivencia y triunfo".

"No podía poner mi foto porque obviamente ya no soy una adolescente, y como mi hija se parece a mí, era la indicada para aparecer en la portada", sostuvo.

Darlene radica en Denver, Colorado, con su hija de 12 años y su esposo, un empresario estadounidense. "Estoy viviendo una etapa muy bonita y tranquila, me dedico a mi familia y a escribir. Al principio, las cosas fueron difíciles para mí, no hablaba el idioma (inglés), me costaba comunicarme, sufrí grandes decepciones", detalló.

Asimismo, manifestó que planea comprar una casa en Perú, para poder pasar sus vacaciones aquí. “Me encanta el Perú, viví mucho tiempo aquí, además, me gusta estar cerca de mi familia”, enfatizó.