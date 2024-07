¡Lo reconocen! El actor español David Villanueva, famoso en Perú por interpretar a Xavi Sanz en la teleserie “Al fondo hay sitio”, de América TV, hizo una divertida revelación sobre el cambio que tomó su vida tras interpretar al polémico personaje.

Durante una entrevista con RPP, el intérprete reveló que fanáticos de la serie lo abordan en las calles para reclamarle por haber ilusionado a Charo Flores, personaje caracterizado por Mónica Sánchez, además de recordarle el característico chifón que prepara la matriarca de los Gonzáles.

“Me han subido la palta, desde que voy a comprarla la señora me dice ‘¡Te portaste muy mal con Charito!’ Se enfadan de verdad”, contó entre risas. “El otro día que fui al mercado y me dijeron ‘¿Cómo puede ser que te portes así con Charito?’ Yo trato de explicarles que solo se trata de una ficción, pero insisten en que me porte mal con ella”, añadió.

Como se recuerda, el personaje de Mónica Sánchez terminó su antigua relación con Koki Reyes para iniciar una nueva con el español, pero este acabó desligándose tras haber tenido relaciones sexuales. La crisis de Charito sirvió para que la figura sea retirada de la serie, debido a que su actriz tendría que dejar la producción.

David Villanueva: “No puedo comer más chifón públicamente”





Por otro lado, el actor reveló también que tras su paso por “Al fondo hay sitio”, las personas le recuerdan el famoso “Chifón de la Charo”, en relación al postre que su expareja en la ficción preparaba. “A raíz de la serie, como tuve que comer tantas veces chifón, le cogí gusto. Ahora me gusta el chifón”, comentó.

“Un domingo por la mañana, que hace frío, me apetece un chifón. Bajo, voy a la vitrina y le digo a la señora que me venda un croissant de chocolate, unas galletas, un chifón y tras cosas. Quise pasar por encima (del chifón), pero ella me preguntó riéndose si realmente yo quería un chifón”, inició relatando.

Luego añadió: “Cuando voy a pagar me dice: ‘Lleva usted un croissant de chocolate, un chifón... de la Charito y galletas’. En ese preciso momento me di cuenta que no puedo comer más chifón públicamente, por lo menos, no podía pedirlo. Ahora me da vergüenza pedirlo, cada vez que pido un chifón, me quedan mirando”.