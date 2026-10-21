“¡Que pase el desgraciado!”. Bastaban esas cuatro palabras para que estallara una discusión, aparecieran las acusaciones y los secretos familiares dejaran de ser privados. Entre gritos, lágrimas, infidelidades y enfrentamientos, Laura Bozzo construyó un universo televisivo en el que los conflictos cotidianos se transformaban en espectáculo.

Su estilo frontal, sus frases memorables y su manera de intervenir en las historias de sus invitados la convirtieron en uno de los personajes más reconocibles de la televisión latinoamericana. También en uno de los más cuestionados.

Hoy, a los 75 años, la conductora peruana atraviesa un delicado momento de salud en México. Según declaraciones de su asistente Aarón Guerrero difundidas por el programa “Venga la alegría”, fue hospitalizada por diversas complicaciones, entre ellas una úlcera duodenal perforada, neumonía y un cuadro de choque séptico. Su estado fue descrito como grave, pero estable, mientras su entorno ha pedido respeto por su privacidad.

La preocupación por su salud devuelve la atención a una trayectoria que difícilmente puede contarse sin mencionar sus contradicciones. Porque Laura Bozzo no fue únicamente la presentadora que gritaba frente a las cámaras. Fue también una abogada que encontró en la televisión una plataforma de alcance internacional, una figura involucrada en controversias judiciales y una mujer que, pese a sucesivas crisis profesionales y personales, buscó mantenerse vigente.

De las leyes a la televisión

Antes de convertirse en una celebridad, Laura Cecilia Bozzo Rotondo ejercía como abogada, había desarrollado una carrera académica y participado en la política municipal. La televisión apareció casi por casualidad.

En una entrevista concedida a El Comercio en diciembre de 1996, recordó que su llegada a la pantalla ocurrió tras una conversación televisiva que ofreció cuando era regidora de Lima. Aquella intervención abrió las puertas de un medio que terminaría cambiándole la vida.

Por entonces se preparaba para conducir “Intimidades”, un programa de Panamericana Televisión que anticipaba el formato con el que alcanzaría notoriedad. Sin embargo, sería “Laura en América”, estrenado en 1998, el espacio que consolidaría su figura.

En una televisión que ya exploraba los conflictos sentimentales y familiares, Bozzo encontró una fórmula reconocible: personajes enfrentados, revelaciones inesperadas, discusiones que podían terminar en golpes y una conductora que no permanecía al margen de lo que ocurría. Laura juzgaba, interrumpía, reprendía y tomaba partido.

Su programa se convirtió en un fenómeno de audiencia. Los relatos de infidelidad, abandono y violencia familiar llegaban a hogares de distintos países. La conductora adquirió una popularidad que trascendió las fronteras peruanas, aunque ese éxito también abrió una discusión sobre los límites del entretenimiento.

¿Hasta qué punto era legítimo exhibir el sufrimiento de personas, muchas de ellas de escasos recursos, frente a millones de espectadores? ¿Dónde terminaba el testimonio y comenzaba la representación?

Aquellas preguntas acompañarían buena parte de su carrera.

El precio del espectáculo

Uno de los episodios más recordados y criticados fue “Haría cualquier cosa por dinero”, emitido en 1999. En aquella edición, participantes aceptaron realizar actos humillantes a cambio de dinero. Las imágenes provocaron cuestionamientos sobre el trato a los invitados y la responsabilidad de quienes producían esos contenidos.

Con el tiempo también surgieron acusaciones sobre la autenticidad de los testimonios presentados en sus programas. La discusión dejó de centrarse únicamente en la exposición de la intimidad y pasó a cuestionar cuánto había de realidad en lo que el público veía.

Años después, Bozzo reconoció públicamente que algunos casos difundidos en sus espacios de televisión no eran reales. Sostuvo, sin embargo, que desconocía determinadas prácticas de producción y que no siempre podía verificar las historias que llegaban al programa.

La polémica alcanzó también a la representación del Perú en el extranjero. Para sus detractores, los programas difundían una imagen estereotipada de la pobreza y convertían las dificultades sociales en material de entretenimiento. Sus seguidores, en cambio, encontraban en ella a una conductora que decía defender a mujeres víctimas de engaños, abandono y maltrato.

Entre ambas percepciones se construyó buena parte de su popularidad: una figura capaz de despertar adhesiones intensas y rechazos igualmente contundentes.

Controversias judiciales y una nueva vida

La caída del régimen de Alberto Fujimori y las investigaciones sobre la red de corrupción encabezada por Vladimiro Montesinos marcaron otro capítulo decisivo en su historia. Los vínculos de Bozzo con el exasesor presidencial y las investigaciones judiciales que enfrentó en el Perú afectaron profundamente su carrera.

En 2002 comenzó a cumplir una medida de arresto domiciliario, que se prolongó hasta 2005. Durante ese periodo continuó vinculada a la producción televisiva para el mercado internacional. Su situación judicial, ampliamente cubierta por los medios, se convirtió en un nuevo centro de controversia.

Su historia tampoco estuvo libre de dificultades legales en México, donde en 2021 enfrentó una orden de aprehensión vinculada a una investigación por un presunto delito fiscal.

Pero fue precisamente en ese país donde consiguió reconstruir su carrera y consolidar su presencia en la televisión. Con nuevos programas y una exposición mediática constante, volvió a instalar su estilo confrontacional ante otras audiencias.

México se convirtió así en el escenario de una segunda etapa, con nuevos éxitos, enfrentamientos públicos y oportunidades de reinventarse.

Una figura que se niega a desaparecer

Con el paso de los años, el paisaje televisivo cambió. Los programas de testimonios dejaron de ocupar el mismo lugar, aparecieron nuevas plataformas y los realities comenzaron a ofrecer otras formas de exhibir la intimidad de las celebridades.

Laura Bozzo también encontró espacio en ese universo. Su participación en formatos de convivencia y competencia permitió que nuevas generaciones descubrieran a una personalidad que ya no necesitaba conducir un programa para provocar discusiones frente a las cámaras.

En 2025, su trayectoria volvió a ser revisada en “Laura Bozzo”, un documental dirigido por Luis Ara y estrenado en ViX. La producción reunió testimonios y material de archivo para explorar tanto sus momentos de mayor popularidad como las etapas más difíciles de su vida.

En el documental, la conductora se describe como una mujer transgresora. Esa imagen de rebeldía, que durante décadas utilizó para definir su personalidad pública, también permite comprender la manera en que construyó su carrera: enfrentando críticas, alimentando controversias y procurando mantenerse presente en la conversación mediática.

Sin embargo, su permanencia no significa que exista consenso sobre su aporte a la televisión.

Para algunos espectadores, fue una comunicadora que dio visibilidad a conflictos que permanecían ocultos dentro de los hogares. Para sus críticos, representó una televisión que explotaba la vulnerabilidad de sus participantes y difuminaba los límites entre la realidad y la ficción.

Ambas miradas forman parte de una historia que todavía admite preguntas.

Huella de Laura

Mucho antes de que las redes sociales convirtieran las discusiones privadas en videos virales y de que los realities hicieran de la convivencia un espectáculo permanente, los programas de Laura Bozzo ya habían encontrado una audiencia dispuesta a observar conflictos ajenos.

Su formato no inventó la televisión de testimonios ni los enfrentamientos frente a las cámaras, pero llevó esa fórmula a públicos de distintos países y la identificó con un personaje de voz inconfundible.

Quizá allí se encuentre una de las claves de su legado: haber demostrado hasta dónde podía llegar un espectáculo construido alrededor de las emociones más intensas, incluso cuando ello abría interrogantes sobre sus consecuencias.

Hoy, mientras su recuperación concentra la preocupación de familiares y seguidores, su trayectoria invita a revisar una época de la televisión en la que la popularidad y la controversia parecían avanzar juntas.

Laura Bozzo construyó una carrera que trascendió fronteras, sobrevivió a crisis y encontró nuevas formas de exposición. Su historia también deja una pregunta que va más allá de su personaje: cuánto ha cambiado realmente nuestra manera de consumir la intimidad ajena.

Porque las pantallas son otras, los formatos se han transformado y las audiencias tienen nuevas plataformas. Pero el espectáculo del conflicto, aquel que convirtió a Laura Bozzo en un fenómeno continental, sigue encontrando espectadores.