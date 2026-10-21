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Resumen

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La peruana Laura Bozzo se convirtió en una figura que despertó admiración, críticas y encendidas controversias. (Foto: El Universal / GDA)
La peruana Laura Bozzo se convirtió en una figura que despertó admiración, críticas y encendidas controversias. (Foto: El Universal / GDA)
Por Sonia del Águila

“¡Que pase el desgraciado!”. Bastaban esas cuatro palabras para que estallara una discusión, aparecieran las acusaciones y los secretos familiares dejaran de ser privados. Entre gritos, lágrimas, infidelidades y enfrentamientos, Laura Bozzo construyó un universo televisivo en el que los conflictos cotidianos se transformaban en espectáculo.

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