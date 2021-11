A medida que las novelas turcas han empezado a conocerse a nivel internacional, se han puesto de moda y han ganado seguidores en todo el mundo. Es por ello, que canal Divinity sigue ampliando su parrilla de programación con series otomanas. Se trata de Ada Masali: el cuento de la isla, la nueva apuesta que también se transmite en el canal femenino de Mediaset.

Y es que tras el rotundo éxito de Love is in the air, cuya historia se encuentra en su etapa culminante en España, la cadena femenina de Mediaset apostará todas sus cartas por el drama romántico Ada Masali: el cuento de la isla, cuyos creadores son los mismos de la serie turca protagonizada por Hande Erçel y Kerem Bürsin. En la siguiente nota te contamos todos los detalles.

¿De qué trata ‘Ada Masali’?

La ficción trata sobre Haziran, una joven de ciudad acostumbrada al estilo de vida urbano de Estambul. La protagonista es hija de una conocida diseñadora de modas y da un cambio radical a su ajetreada vida cuando la empresa para la que trabaja le propone que realice un viaje a la isla exótica del golfo de Esmirna para comprar las tierras de Poyraz con el propósito de construir un resort.

Sin embargo, su tarea no será tan fácil luego que el joven propietario de las tierras se niegue a vender sus terrenos, prolongando su estancia más de lo que tenía previsto. Con el paso de los días, ambos jóvenes se darán cuenta que son completamente distintos entre sí, ya que no tienen nada en común sobre su ritmo de vida. Sin embargo, la joven se irá enamorando poco a poco de Poyraz.

Actores y personajes de “Ada Masali”

La nueva producción otomana que llega tanto a las pantallas de Divinity como de la cadena femenina de Mediaset, tiene como personajes a los siguientes actores:

Alp Narvuz como Poyraz Özgür

Alp Narvuz es un actor y modelo turco nacido el 15 de enero de 1990, en Estambul. Interpreta a Poyraz Özgür en la telenovela turca “Ada Masali”, un hombre que ama la naturaleza y ha centrado su vida entera en una fábrica de aceitunas, que levantó con sus ahorros y por el que se encuentra endeudado con el banco. Su principal preocupación es su abuela, quien se encuentra delicada de salud.

Ayça Aysin como Harizan Sedefli

Ayça Aysin es una actriz turca nacida el 25 de octubre de 1992, en Sinope. Ella da vida a Harizan Sedefli en la telenovela turca “Ada Masali”, una joven que ama la ciudad urbana, vive entre grandes multitudes y las compras compulsivas de la urbe. La vida de la protagonista cambia luego que viaja a una isla exótica para comprar los terrenos de “Poyraz Özgür”, de quien se enamora con el paso del tiempo.

Más personajes de “Ada Masali”

La historia que espera convertirse en la favorita de los seguidores de las producciones turcas, también tienen como parte de su elenco a los actores Beril Pozam como Idil Saglam; Nihan Büyükagaç como Selma Köknar; Cem Kenar como Hakan Demir; Ipek Tenolcay como Zeynep Sedefli; Eylül Ersöz como Nehir Köknar; Ilkay Akdagli como Latif Saglam; Özge Demirtel como Biricik Kilik.

¿Dónde ver y horarios de ‘Ada Masali’?

La exótica isla del golfo de Esmirna será el escenario de la historia de amor: Ada Masali: el cuento de la isla. La serie de televisión otomana se estrenará en Divinity este viernes 5 de noviembre a las 23:00 horas. Sin embargo, la plataforma de pago Mitele Plus anunció que preestrenará la ficción turca un día antes, el 4 de noviembre.