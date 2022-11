“Este premio es el resultado de mucho sacrificio de años y de un gran trabajo en equipo. Estoy feliz porque mis padres están orgullosos de mí, de lo que he logrado, de cuánto he crecido. Les emociona ver lo que hago, sobre todo porque al principio no entendían por qué quería estudiar comunicación, a mi papá casi le da un infarto cuando le dije que no sería abogada”, narra Cantuarias Salaverry.

“Buscando a Frida” se grabó entre agosto y diciembre del 2020, en plena pandemia. Es una nueva versión de la telenovela chilena “¿Dónde está Elisa?”. Tiene en los roles principales a Ximena Herrera, Eduardo Santamarina y Arap Bethke. Alejandra Barros y Rubén Zamora figuran en los roles antagónicos.

Sinopsis

La desaparición misteriosa de Frida (Victoria White), durante la fiesta de cumpleaños de su padre, cambia la vida de la familia Pons. Se originan enfrentamientos y salen a la luz resentimientos, en un ambiente familiar hostil, en el que todos son sospechosos de lo ocurrido.

“Fue un proyecto muy difícil porque lo hicimos cuando no existían las vacunas. Antes de empezar a grabar se contagiaron los protagonistas y antagonistas, sufrimos un retraso de dos semanas, le pusimos mucha fuerza, se formó una gran familia más que un equipo de trabajo. Estoy muy orgullosa del resultado y de lo que todos hemos logrado. Cuando nombraron a ‘Buscando a Frida’ como ganadora, me quedé congelada porque los otros tres proyectos que estaban en la misma terna también eran de Telemundo”, asegura la productora ejecutiva de la premiada ficción.

Los competidores eran: “Latin American Music Awards 2021”, “La suerte de Loli” y “Malverde, El Santo Patrón”.

Ximena Canturias se unió a Telemundo en 2001 para trabajar en gestión de producción y recursos humanos de Network Group. Actualmente es vicepresidenta sénior de Producción de Ficción.

Las productoras Karen Barroeta (izquierda) y Ximena Cantuarias (centro) sostienen su premio Emmy al Mejor programa estadounidense en idioma no inglés. A la derecha la actriz Ximena Herrera. (Foto: EFE / Jason Szenes)

─¿Cómo llegas a la televisión?

Todo lo que hago lo aprendí en Perú y me enorgullece decirlo. Empecé en televisión en 1996, como mano derecha de Marisol Crousillat. Ella fue mi jefa y maestra. Lo primero que hice fue “Gisela en América”, de hecho en los Emmy estuvo Gisela con Cecilia Gómez de la Torre y Susana Umbert, fue a felicitarme, me dio muchísimo gusto verla. Luego estuve en la gerencia de producción de América TV con Marisol Crousillat y cuando empezamos a hacer “Laura” para Telemundo México me conocieron los de la cadena, me llevaron a Miami, luego a México. Me uní a ellos en 2001 hasta el 2009, luego paso a TV Azteca en 2015 y después me voy a Sony Pictures Entertainment a hacer “Rosario Tijeras” y varias más. Finalmente regresé a Telemundo para hacer “Jugar con fuego” con Jason Day, y ahora tengo un puesto ejecutivo dentro de la compañía, ya no produzco, lo que hago es supervisar todos los proyectos de ficción.

─¿Propusiste a Jason Day para el rol principal de “Jugar con fuego”?

Lo de Jason fue muy gracioso porque no estaba buscando un actor peruano sino uno mexicano que tuviese ciertas características, y como no encontré ninguno, recordé que había visto a un peruano que iba con lo que quería, y resulta que estaba con la misma manager colombiana de Margarita Rosa de Francisco, quien ya estaba con nosotros en el proyecto. Así terminó entrando Jason. Yo intento, por supuesto, recibo a actores y productores peruanos que buscan crecer, pero este mercado no es fácil, es muy competitivo. Marco Zunino, por ejemplo, está empezando a brillar en México en proyectos como “Control Z”.

─¿Tuviste injerencia en la elección de los actores peruanos de “La reina del sur 3”, una de las producciones más costosas de Telemundo?

De hecho no conocía a ninguno de los actores que contratamos, hubo un casting importante. Cuando me invitaron a hacer “La reina del Sur” mi condición fue grabar también en Perú, estoy orgullosa de mostrar mi hermoso país al mundo entero.

─¿Cuándo salen las escenas que se grabaron en Lima y Cusco?

Ya estamos cerrando Bolivia, luego sigue Perú, calculo que en la primera semana de diciembre.

─¿Cómo ves el mercado audiovisual peruano?

Falta un pequeño empujón y creérnosla. Cuando recibo proyectos peruanos son muy localistas, necesitamos pensar en historias universales, arriesgar, invertir más, conseguir inversión de afuera, ver más allá, crear productos de calidad internacional. Este sector es difícil y sacrificado.

─¿Cuál es el mayor sacrificio que tuviste que hacer para cumplir tus sueños?

El sacrificio familiar, pues si no tuviese el marido que tengo, que me apoya tanto, de ninguna manera hubiese podido hacer proyectos como “La reina del sur”, que se grabó en tantos países. Tuve que estar mucho tiempo lejos de mi casa.

─¿Cómo recibes reconocimientos como el Emmy Internacional?

Con mucha tranquilidad y humildad, siento que me ha ido bien y he ganado porque tengo los pies en la tierra y siempre estoy dispuesta a ayudar a crecer a los demás porque cuando otros crecen, tú creces también.

─¿Qué proyectos se vienen?

Estamos haciendo “El señor de los cielos 8″ y “Juego de Mentiras”. Hemos terminado “‘El Conde: Amor y Honor’ con Fernando Colunga y el próximo año empezamos con nuevos proyectos en los que espero también haya talento peruano.