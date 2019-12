El actor Juan Francisco Escobar ya había interpretado a una versión joven del querido personaje Peter de la serie “Al fondo sitio”, y hace unos días fue llamado por Gigio Aranda, el productor y guionista de la ficción “De vuelta al barrio”, para que vuelva a repetir a este personaje en un ‘crossover’ que ha tenido un resultado abrumador.

La semana pasada, Escobar ingresó a la exitosa serie en un corto pero sustancioso personaje: Rodolfo Rojas. En tres capítulos el actor peruano interpretó nuevamente a la versión joven de Peter McKay, uno de los personajes principales de la ficción “Al fondo sitio” y que fue interpretado por Adolfo Chuiman.

En “De vuelta al barrio”, Rodolfo se hacía pasar por el hijo falso Don Benigno (Adolfo Chuiman). Y, además de causar revuelo dentro la ficción de función estelar, este ‘crossover’ ha sido lo más comentado de la serie, cuyo final de temporada es este lunes.

“Gigio Aranda, el escritor, quien yo conozco ya hace años, me mandó a llamar. El día que fui a grabar me contó de este ‘crossover’, y me pareció genial”, contó a El Comercio. “No pensé que iba a tener ese revuelo. Yo no veo la serie, no sabía que la gente estaba tan pegada, pero el ‘crossover’ me pareció inteligente y entretenido”, agregó.

Escobar reveló que para él no significó “nada interpretar a Peter”, pero lo que sí fue emocionante fue “interpretar a alguien que tenga relación con (Adolfo) Chuiman”. “Yo lo admiro desde que soy niño. Es uno de mis cómicos favoritos. Me encanta su estilo. Vi mucho sus gestos (para interpretarlo), él en un momento me enseñó a bailar salsa y pude compartir con él. Es una persona muy humilde. Muy tranquilo, muy buena persona”, comentó.

También contó que no todo el elenco sabía de los planes de Gigio Aranda para los últimos capítulos de esta temporada. “Algunos compañeros sabían; algunos no, y pensaban que yo era el hijo de Peter. Y otros pensaban que yo era un charlatán, pero no sabían bien que yo era un personaje que interpretaba Chuiman en otra serie. No sabían todo”, agregó.

Durante la grabación de este personaje, Escobar tuvo dos anécdotas. La primera fue que Aranda le pidió que le afeitara la barba que traía porque “lo quería de un ‘look’ en específico”. Y la otra es que algunos (sobre todo) los actores más jóvenes no sabían quién era él. “Yo he participado en ‘Fuerza fénix’, ‘Clave 1’, ‘Los exitosos Gómez’, pero habían jóvenes que no sabían que yo era actor, me conocían por mis videos en las redes sociales; y habían otros que no sabían ni siquiera quien era yo”, contó entre risas.

Cuando el resto del elenco se enteró de quién era su personaje durante la escena de la fiesta, Escobar explicó que “se les abrieron los ojos y les pareció alucinante”.

Tras la emisión de esos capítulos, en sus redes sociales le están preguntando si volverá aparecer en “De vuelta al barrio”, y ante esta interrogante afirmó que “no tiene idea”. “Te soy sincero. Fuera de que se graba muy rápido la serie, es una máquina súper aceitada, y por lo que yo he visto de afuera, ellos van muy pegados al aire, y van viendo el rating que genera un personaje. Si este o la historia en la que estaba un personaje da rating, es probable que te llamen. Pero no me han dicho nada”, agregó.

El actor de 46 años afirmó que la serie “De vuelta al barrio” ha logrado enganchar al público peruano. “Cuando empezó la serie, estaban preocupados, no empezó muy bien porque la gente renegaba que hubiese terminado ´Al fondo hay sitio’, y ahora van por el cuarto año y es un boom. Gigio lo logró”, dijo.

Finalmente, cree que realizar ficciones en el Perú es importante no solo por el contenido sino por todo lo que hay detrás. “Puedes criticar los realities, puedes criticar los programas de chismes, pero criticar la ficción es como que esperar que el arte muera. Al margen que te guste o que no te guste, una gran cantidad de actores, de técnicos, de creativos, de guionistas tienen trabajo. Es importante que exista este tipo de cosas”, concluyó.