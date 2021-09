Demi Lovato: "No pasaba una hora sin consumir cocaína"

Demi Lovato reveló que durante sus años de adicciones no podía pasar una hora sin consumir cocaína. Habló, además, de su relación con sus padres y sus diferencias con Taylor Swift.

En declaraciones a la revista Refinery29, Demi Lovato comentó que si sus padres le llamaban la atención, ella les pedía que no se metan en su vida porque ella pagaba sus cuentas. "Antes de estar sobria, yo era una de esas personas a las que no le importaba nada y, además, usaba eso como excusa para hacer lo que quería. Era una pesadilla trabajar conmigo".

La cantante contó que cuando tenía 18 años de edad ingresó a un centro de rehabilitación para adictos a las drogas, pero volvió a recaer. "Tuve que aprender de la forma más dura que ya no podía ir a fiestas. Algunas personas pueden salir y no sentirse tentados, ese no es mi caso".

Demi Lovato también reconoció que nunca se ha llevado bien con Taylor Swift. "Hay algunas mujeres con las que no me llevo bien, y eso está bien".