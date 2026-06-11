Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

A las 11:45 de la noche, cuando buena parte del país apaga el día, en América Televisión empieza otro partido. No se juega en una cancha ni tiene árbitro, pero exige reflejos, ritmo, buen humor y energía de sobra. “Desvelados por el Mundial” aparece en esa franja difícil en la que el público ya viene cansado y la televisión tiene que hacer algo más que informar: tiene que acompañar.

VIDEO RECOMENDADO

El director general de la serie “Al fondo hay sitio” devela misterios de esta nueva entrega.
TE PUEDE INTERESAR