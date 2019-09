"Un día eres joven": así se vivió la premiere de la serie | FOTOS

En "Un día eres joven", Jely Reátegui, Rodrigo Palacio, Emilia Drago, Oscar Meza y Gisela Ponce de León, interpretan a un grupo de amigos a punto de cumplir 30 años, una etapa de nuestras vidas, calificada por muchos como la primera en la que experimentamos nuestra gran crisis pre adulta.

Escrita por María José Osorio, la responsable de la taquillera película "Soltera codiciada" y dirigida por Joanna Lombardi y Bruno Ascenzo, "Un día eres joven" es la primera serie peruana, producida por Movistar que será transmitida a países como Chile, Colombia, Argentina, Ecuador, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Panamá y México.



La ficción se estrena este 13 de setiembre y este miércoles presentó un primer avance de su historia. Junto a este primer adelanto, sus protagonistas destacaron el buen feeling entre ellos y revelaron cómo vivieron su propia crisis existencial pre 30.

"Yo creo que al margen del tema de la crisis de los 30, un tema bonito, al menos para mí, es el de la tolerancia que existe entre este grupo de amigos. Aunque son bien distinto entre ellos, son patazas y siempre están el uno para el otro y se quieren y respetan un montón a pesar de que piensan totalmente diferente", sostiene Rodrigo Palacio, quien en la serie interpreta a Pancho.

Emilia Drago, por su parte, destaca que vivir una crisis de los 30 en la actualidad es, quizás, más difícil que antes por el tema de la tecnología y todo lo que ello implica. "Estamos en una sociedad que a los treinta te exige mucho".

"Vivimos mucho más estimulados. Las redes sociales te exigen y te ponen parámetros, tienes que vivir esto o aquello que si no cumples te generan ansiedad y frustración", acota Palacio.

¿COMO VIVIERON SU PROPIA CRISIS DE LOS 30?

Oscar Meza (31 años): "La que vive mi personaje (Gabriel) no es la crisis que exactamente yo he tenido pero sí tiene que ver con el mundo ideal que te has planteado y que tiene tantos detalles y es tan difícil de conseguir que es casi imposible. A mi me ha pasado que a los 27 años he dicho: quisiera tener esto en mi carrera, un montón de plata, poder irme de viaje y al final no podía hacer ninguna. No me iba mal actuando, para nada, era feliz en el teatro pero quería más cosas".

Emilia Drago (30 años): "En mi caso, yo llegué a los 30 ya casada, con hijo, con carro, pero inclusive así también quieres lo que no tienes o te cuestionas si es que lo has hecho bien o correcto o si es que está bien si te has casado o si era lo que querías o de repente te hubiera gustado ser viajera y estar por todo el mundo. A diferencia de mi personaje que ya quiere casarse y tener hijos, yo nunca me lo planteé como tal pero sí me he cuestionado otras cosas, como el trabajo por ejemplo. ¿Oye, estoy bien siendo actor o he debido ser psicólogo".

Rodrigo Palacio (37 años): "A mi me pasó lo mismo que a mi personaje. Él era un ingeniero industrial con trabajo tradicional y un día le llegó todo altamente y como era fanático de la 'chela' mandó todo a la porra y puso su bar de cerveza artesanal... Y un poco a mí me pasó eso. Yo soy abogado y trabajaba en una oficina con un horario de 8 a 8, hacía teatro a la vez y tenía mi plata ahorrada para lo que normalmente se espera de un 'pata' de mi edad y mi perfil anterior, tipo comprarme un 'depa' o estudiar una maestría hasta que un día dije: No. Me fui de viaje, mandé todo a la mierda y cuando volví, decidí dedicarme a actuar. No sé si es una crisis pero es un cuestionamiento de todo lo que has construído".

Gisela Ponce de León (34 años): "A mi hace como un año me cayó fuerte la ficha de que tenemos a nuestros padres, de que estamos llegando a cierta edad, que yo estoy yendo para el mismo camino; que cómo voy a hacer económicamente para estar tranquila. Que mi salud, que si estoy cuidándome o de qué me voy a morir. Estoy en eso", revela la actriz entre risas.

"Es parte de reconocerte como adulto. Que tienes responsabilidades que son tus responsabilidades y de nadie más y que la vida es la vida y es rarísima y compleja", agrega.

Jely Reátegui (31 años): "En mi caso, digamos que 28 y 29 fueron unos años donde yo estaba bien triste porque había regresado de viaje y yo tenía ganas de seguir mochileando y no estaba segura si realmente lo que quería era seguir viajando o establecerme en Lima y hacer mi vida acá. No sabía si estaba tomando las decisiones correctas, no sabía si con la edad que tenía debía haber logrado ciertas cosas que no tienen que ver con novio o matrimonio, hijos".

" Me saboteaba todo el tiempo con mis estados de ánimo y eso fue lo que me pasó a los 29 y para hacer a Ale, utilicé un poquito ese recuerdo y esa energía. Y me gustó, fue chévere. Fue un aprendizaje bonito".

DATO

"Un día eres joven" es una historia de ocho episodios de 25 minutos cada uno. Se estrena este 13 de setiembre a través de Movistar TV (Canal 1) y la app de Movistar Play.