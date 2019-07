"El diario de Daniela": así fue el reencuentro entre Daniela Luján y Martín Ricca

Ya pasaron 20 años desde la última emisión de "El diario de Daniela", protagonizado por los actores Daniela Luján y Martín Ricca. Ambas figuras de la televisión se volvieron a encontrar el pasado jueves en Monterrey, México.

► Instagram: así luce el elenco de "El diario de Daniela", a 20 años de su estreno

► Instagram: Daniela Luján luce así dos décadas después de "Luz Clarita" [FOTOS]



En su cuenta de Instagram, Daniela Luján compartió una fotografía junto a su ex compañero de telenovela, a quien le dedicó un cariñoso mensaje: "Por coincidencias de la vida y sin planear me encontré a esta personita en Monterrey! Aaaaños de no verlo, 15 o 16, y me da tanto gusto verlo tan bien, tan simpático, derrochando talento! Tan como lo recuerdo", escribió la recordada "Luz Clarita".

"No puedo describir la sensación que tuve al verlo, miles de emociones y recuerdos llegaron directo a mi mente y a mi corazón, con él compartí gran parte de mi infancia y mi adolescencia y tuvimos un montón de vivencias juntos!", continuó.



Como se recuerda, Daniela Luján y Martín Ricca no solo participaron en "El diario de Daniela" (1998), sino también compartieron set de grabación en la exitosa telenovela infantil de Televisa "Cómplices al rescate" (2002).