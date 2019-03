“El valor de la verdad”: Diego Chávarri contestó 20 preguntas ante polígrafo de Beto Ortiz

Las respuestas de Diego Chavárri en “El valor de la verdad” | Diego Chávarri, más conocido como ‘El diablito’, se presentó en “El valor de la verdad”, el programa de Latina que conduce Beto Ortiz. El ex jugador se sometió al polígrafo y contestó x preguntas en el sillón rojo para contar toda su verdad.

Entre las preguntas que respondió fue sobre su ex pareja Melissa Klug, la relación en paralelo que tuvo con Katty García y Shirley Arica y también comentó que le pidió disculpas Jefferson Farfán por el ampay que tuvo con ‘la blanca de Chucuito’.

Esta es la relación de preguntas que respondió Diego Chávarri en el sillón rojo de “El Valor de la Verdad”.

1. ¿Besaste a Melissa Klug en la primera cita?

Sí (La respuesta es verdad)



¿Besaste a Yahaira Plasencia?

Tocan el botón rojo y cambia de pregunta



2. ¿Tuviste un fugaz romance con Andrea San Martín?

Sí. (La respuesta es verdad)



3. ¿Negaste a Shirley Arica como pareja?

Sí. (La respuesta es verdad)



4. ¿Se pelearon por ti Katty García y Shirley Arica?

Sí. (La respuesta es verdad)



5. ¿Estuviste al mismo tiempo con Katty García y Shirley Arica?

Sí. (La respuesta es verdad)



6. ¿Besaste a Melissa Loza?

No. (La respuesta es verdad)



7. ¿Tuviste un affaire con Macarena Vélez?

Sí. (La respuesta es verdad)



8. ¿Besaste a Ducelia Echevarría?

Sí. (La respuesta es verdad)



9. ¿Te has inyectado anabólicos más de una vez?

Sí. (La respuesta es verdad)



10. ¿Has manejado borracho?

Sí. (La respuesta es verdad)



11. ¿Te tomabas el yogurt de la refrigeradora de Melissa Klug?

Sí. (La respuesta es verdad)



12. ¿Le pediste disculpas a Jefferson Farfán por el ampay con Melissa Klug?

Sí. (La respuesta es verdad)



13. ¿Crees que Melissa te fue infiel con Italo Valcárcel?

No. (La respuesta es verdad)



14.¿ Le fuiste infiel a Melissa Klug?

No. (La respuesta es verdad)



15. ¿Te acostaste con Julieta Rodríguez?

No. (La respuesta es verdad)



16. ¿Tu padre abandonó a tu madre cuando estaba embarazada de ti?

Sí. (La respuesta es verdad)



17.¿ Llegaste borracho a entrenar alguna vez?

​Sí. (La respuesta es verdad)



18.¿Consideras a Evelyn Vela una buena persona?

No. (La respuesta es verdad)



19. ¿Ha sido Melissa Klug el amor de tu vida?

Sí. (La respuesta es verdad)

20. ¿Amas a Meliss Klug?

​No. (La respuesta es verdad)



Diego Chávarri se retira del juego y se lleva a casa 25 mil soles.

PREVIO AL PROGRAMA

El valor de la verdad EN VIVO por Latina con Diego Chávarri | El pasado sábado 16 de marzo, “El valor de la verdad” emitió su quinto programa y esta vez se presentó el ex jugador de fútbol, quién contó toda su verdad con respecto a los últimos acontecimientos que se han dado en su vida.



Al igual que los anteriores participantes, ‘el diablito’ respondió las preguntas que el conductor Beto Ortiz le hizo en el sillón rojo.