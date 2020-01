Diego Chávarri: "Melissa y yo borramos juntos videos íntimos"

La polémica entre Diego Chávarri y Melissa Klug por una posible filtración de videos íntimos de la ex pareja continúa. El participante de "Esto es guerra" aseguró que de filtrarse alguno de estos será por culpa de la ex bailarina de "El gran show", pues los borraron juntos.

"Me pareció súper mal que diga eso en TV por un tema de respeto, más que nada a sus hijos, pero bueno, es cosa de ella. (…) No tengo videos. Es más, los borramos juntos y si aparece alguno será culpa de ella.” dijo en entrevista al programa "Estás en todas".

Diego Chávarri negó estar molesto con Klug y aseguró que no hablará más de ella, sin embargo dejó entrever que quizás más adelante lo haga para “aclarar las cosas”.

Sobre la famosa reunión de Melissa Klug y el futbolista Jefferson Farfán, Diego Chávarri reveló que estaba al tanto de ella pero sin tanto detalle. Asimismo dejó en claro que no le importaría que la ex pareja volviera. “De repente por sus hijos, uno nunca sabe. Igual, ya no me importa.” dijo.

MELISSA LOZA

Diego Chávarri negó una vez más haber mantenido algún tipo de relación sentimental con su compañera de "Esto es guerra", Melissa Loza, y aclaró que, si esta decide hablar al respecto, la respaldará.

"Melissa sabe cómo se dieron las cosas y entiendo su molestia porque la metieron en algo que no tiene que ver. Si ella habla, yo la respaldo." afirmó.