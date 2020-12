En 2021, The Walt Disney Company Latin America lanzará la marca “Star” para definir su oferta de entretenimiento general actualmente contenida en los canales FOX para el público de América Latina.

“Star llegará a Latinoamérica para seguir ofreciendo el mejor contenido de entretenimiento general de los canales lineales FOX que, a partir de febrero, cambiarán su nombre a Star”, detalló a través de un comunicado Diego Lerner, presidente de The Walt Disney Company Latin America.

Indicó que “Star continuará el legado de éxito de FOX ya consolidado desde hace muchos años y sumará, además, otras novedades relevantes”.

“The Walt Disney Company Latin America ratifica así su misión de alcanzar con contenidos relevantes a todos los segmentos y audiencias en toda la gama del entretenimiento audiovisual”, añadió el ejecutivo.

En febrero de 2021 los canales de entretenimiento FOX serán relanzados con nuevo nombre e imagen de STAR.

• FOX Channel será STAR Channel

• FOX Life será STAR Life

• FOX Premium será STAR Premium

• FOX Premium Movies será STAR Hits

• FOX Premium Series será sera STAR Series

• FOX Premium Action será STAR Action

• FOX Premium Comedy será STAR Comedy

• FOX Premium Family será STAR Fun

• FOX Premium Cinema será STAR Cinema

• FOX Premium Classics será STAR Classics

• FOX Premium 1 en Brasil será STAR Hits

• FOX Premium 2 en Brasil será STAR Hits 2

Los canales Star continuarán el legado de los canales Fox, líderes en el mercado de televisión paga entre las opciones de entretenimiento general. Seguirá siendo en el espacio lineal el referente de las mejores series y películas, a través de sus diversos géneros. Series como Los Simpson, The Walking Dead y This is Us y las películas más taquilleras de los canales FOX continuarán en la programación de Star.

VIDEO RECOMENDADO

Estos son los precios de la plataforma Disney Plus para América Latina

Estos son los precios de la plataforma Disney Plus para América Latina