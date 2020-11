Disney+ quiere sus propios superhéroes, no solo los que aparecen en las películas de Marvel Studios. En esa línea, desarrolló una película para estrenar en exclusiva al formato digital: “Sociedad secreta de hijos reales” (“The Secret Society of Second Born Royals").

La cinta dirigida por Anna Mastro combina la magia de los cuentos con la acción de jóvenes superhéroes en etapa de formación. Además, en esta película están inmersos los temas como el optimismo y el trabajo en equipo.

La actriz Peyton Elizabeth Lee, quien interpreta a ‘Sam’ en la película, aseguró que la película deja muchas enseñanzas, como trabajar en equipo y no juzgar de forma premeditada.

“Lo que me llevé de ver la película es que no debemos juzgar a un libro por su portada, ya sabes, siento que cuando conoces a nuestros personajes puedes pensar de una manera, pero siento que la percepción cambiará al final. Una cosa que también diría es que debes saber que las personas pueden trabajar juntas aún cuando provienen de diferentes orígenes”, contó Peyton Elizabeth Lee, según declaraciones recogidas por el diario Trome.

“Creo que todo el mundo necesita entender el porqué trabajar juntos puede llevarte muy lejos, saber de dónde eres o quién crees que eres. Todos son importantes y todos juegan un papel importante en la vida. Todo el mundo tiene un propósito”, añadió Faly Rakotohavana, quien interpreta a Matteo.

Como se recuerda, Disney+, la reconocida plataforma de The Walt Disney Company, hará su lanzamiento oficial en Perú y América Latina el próximo 17 de noviembre.

Disney+ costará en nuestro país S/. 25,90 mensuales o S/. 259,90 al año. Además, la plataforma permitirá que se configuren hasta 7 perfiles, visualización 4K sin comerciales y la reproducción se podrá dar en cuatro pantallas en simultáneo.

VIDEO RECOMENDADO

Disney+ anuncia descuento en sus precios antes de su llegada a Latinoamérica

Disney+ anuncia descuento en sus precios antes de su llegada a Latinoamérica