Habacilar (show que estuvo conducido por Raúl Romero en América TV ), se estrena a lo grande este lunes 24 de enero a través de la pantalla chica bajo las presencias confirmadas de Tracy Freundt y Thalía Estabridis . El programa concurso que fue alguna vez uno de los más vistos en el Perú vuelve con muchas sorpresas y sobre todo, con aquellos personajes que se ganaron el cariño de miles de televidentes.

Con el nuevo formato llamado Esto Es Habacilar, América TV prepara junto a algunos participantes de Esto Es Guerra una renovada visión para el público consumidor logre ser enganchado de una forma natural, tal como sucedió a principios de los años 200.

El programa concurso estuvo bajo la conducción de Raúl Romero a principios de los años 2000. Fuente: América TV.

DÓNDE VER HABACILAR EN VIVO

Habacilar será transmitido exclusivamente por América TV ( Canal 4 ) y América TVGO . Para poder ver el programa en vivo deberás seguir los siguientes pasos.

→ Ingresa al portal tvgo.americatv.com.pe

→ Click en “TV EN VIVO GRATIS” y luego en “siguiente”

→ Regístrate con tu cuenta de Facebook o completa el formulario

→ Revisa tu correo para obtener la contraseña para activar la cuenta

→ Accede a “Inicia Sesión” y entra con tu contraseña o correo

CÓMO VER AMÉRICA TVGO EN VIVO

Si estás fuera de tu domicilio o en el extranjero, puedes seguir toda la programación de América Televisión a través de su aplicación América TVGO . Aquí encontrarás el contenido completo del Canal 4 y también los partidos de Perú en las Eliminatorias Qatar 2022.

LINKS PARA DESCARGAR AMÉRICA TVGO GRATIS

→ Descargar América TV Go en Google Play Store

→ Descargar América TV Go en App Store de Apple

¿RAÚL ROMERO REGRESA A HABACILAR?

Tras difundirse la promoción del programa con su voz en el ambiental, muchos internautas se preguntaron si el popular ‘cara de haba’ volvería. En ese sentido, el cantante de rock se expresó en sus cuenta oficial de Facebook .

“Chicas y chicos, tengo que decirles que no voy a regresar a la televisión. No tengo pensado volver en este momento. No está en mis planes actuales. Mis planes actuales están en seguir en la música. Estoy escribiendo… Ya vienen noticias. En fin, muchas cosas más, pero la tele en este momento no”, dijo un poco triste al saber la desilusión que ocasionaría.

Días más tarde, Raúl Romero romero acudiría a un programa de comedia y sería consultado nuevamente si habían posibilidades de que retorne al programe que lo volvió un ícono. Ante ello, fue tajante al reafirmar que no volvería al canal 4 .

“Es curioso porque lo expliqué en Instagram (que no estará en Habacilar). La mayoría de la gente recibió el mensaje: ‘No voy a ir a la tele’; pero hay gente que cree que se trata de una estrategia de marketing y hay otra gente que no puede creer que algo que ve en la TV no sea verdad”, agregó Romero.