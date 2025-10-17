Este 18 de octubre se celebrará la edición 2025 del Miss Grand International desde el MGI Hall de Bangkok, Tailandia. La actual reina, Christine Juliane Opiaza de Filipinas, coronará a su sucesora al finalizar la gala. El concurso de belleza reúne a candidatas de más de 60 países, entre ellas está nuestra representante de Peru, Flavia López. La ceremonia principal del Miss Grand International 2025 comenzará a las 7.00 p. m. del sábado 18 de octubre en hora de Tailandia, lo que equivale a las 7.00 a.m. en Perú, y se podrá seguir en directo por YouTube vía GrandTV, el canal oficial del concurso. Además, estará disponible en la página oficial de Facebook de la organización.