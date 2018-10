"El dúo perfecto": Rosángela Espinoza cantó... pero quedó al descubierto 'playback'

"El dúo perfecto", el nuevo programa de Gisela Valcárcel, tuvo en su segunda gala la participación especial de Rosángela Espinoza, modelo que, aunque conocida por su talento para el baile, nunca había cantado en TV.

Al ritmo de "Duro y Suave" de Leslie Grace, la estrella de las redes cautivó con su coreografía al jurado del programa de Gisela Valcárcel; pero el detalle curioso de su presentación fue que usó playback para la parte correspondiente al canto.

Mientras el jurado aplaudía su puesta en escena, Michelle Soifer apareció para delatarla y sacarla de su zona de confort al señalar que había cantado con pista.

"Rous, no sabía que cantabas tan bonito. Lo has hecho tan bien que me gustaría que cantes un poquito más... en vivo… Explota tu talento, mi Rous, bailar y cantar y volar... así no es fácil", sentenció Michelle Soifer tras la presentación de Rosángela Espinoza.

La modelo no pudo evitar incomodarse con las palabras de la cantante y finalmente Gisela Valcárcel terminó cambiando de tema agradeciéndole su presencia en el programa.

Como se sabe, Rosángela Espinoza fue la ganadora en dos ocasiones en los programas de Gisela Valcárcel, la primera en el "El gran show 2" y la última en "Reyes del show".