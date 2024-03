El productor de televisión y teatro Efraín Aguilar se pronunció por la repentina salida de la actriz Irma Maury (Doña Nelly) de la teleserie “Al fondo hay sitio”.

Tras varios años de haberse anunciado la noticia de su salida, el exproductor contó que luego de conocer la intensión de Maury por abandonar el proyecto, le ofreció varias comodidades y beneficios, pero aún así decidió renunciar.

“Un año antes de que se fuera me dijo que no quería seguir porque era muy lejos para ella, le puse un carro, para que vaya desde Ventanilla, le pusieron porque era valiosísima”, comentó.

En ese sentido, a pesar de haber abandonado la teleserie, Aguilar expresó los buenos sentimiento que tiene por Irma. “Yo le tengo un cariño muy especial, ella fue mi alumna, muy buena actriz”, dijo.

¿Por qué Irma Maury dejó “Al fondo hay sitio”?





Efraín Aguilar aseguró que Irma Maury dejó “Al fondo hay sitio” porque llegó a cansarse por la distancia lejana que tenía que transcurrir desde su domicilio en Ventanilla hasta los estudios de grabación.

De ese modo, la actriz habría expresado su hartazgo y cansancio, por lo que prefería quedarse en casa al cuidado de sus mascotas. “Al año siguiente me dijo que no cuente con ella, ‘no voy a venir, ya me harté, ya me cansé, prefiero a mis perros’”, relató Efraín.

“Yo le rogaba, le decía que la iba a poner una vez a la semana y no quiso. Tuve que hablar con Gigio y el público se acostumbró a tener su foto ahí”, complementó durante una entrevista con el podcast “Café con la Chevez”.

Maury dejó la serie cuando esta se encontraba en la sexta temporada. Su personaje Doña Nelly falleció por la impresión causada tras haberse ganado una millonaria lotería.