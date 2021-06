Conforme a los criterios de Saber más

Hace 50 años, como parte de un pequeño sketch de escasa notoriedad, apareció por primera vez El Chavo del 8, el personaje más querido y recordado del autor de célebres episodios de humor: Roberto Gómez Bolaños.

Creado inicialmente como un segmento de “Chespirito”, el 20 de junio de 1971 el espacio mexicano pasó a ser una serie de Canal 8 de emisión semanal y horario estelar.

Desde su creación, Gómez Bolaños aseguró que El Chavo estaría dirigido al público adulto, no al infantil, aun cuando se tratara de adultos interpretando a niños.

Sinopsis

“El Chavo del 8″ describe las vivencias cotidianas de un grupo de personas que coinciden en una vecindad de México donde el Chavo, un niño huérfano, y sus amigos se enfrascan en diferentes travesuras que ocasionan divertidas situaciones con malentendidos y discusiones entre los integrantes de una vecindad.

El elenco

El elenco principal estuvo integrado por Gómez Bolaños (Chavo), Ramón Valdés (Don Ramón), Carlos Villagrán (Quico), María Antonieta de las Nieves (la Chilindrina), Florinda Meza (Doña Florinda), Rubén Aguirre (profesor Jirafales), Angelines Fernández (Doña Clotilde) y Édgar Vivar (señor Barriga).

El sketch más antiguo del que se tiene noción es “El ropavejero”, grabado en 1971. En este capítulo solo aparecen Valdés, De las Nieves y Gómez Bolaños en sus correspondientes personajes. Y no fue sino hasta el capítulo “La fiesta de la buena vecindad” que aparecieron algunos de los personajes principales restantes.

La clave del éxito

“El Chavo del Ocho” dejó de grabarse en 1992, luego solo hubo retransmisiones que continuaron durante casi dos décadas más en México y América Latina. De hecho muchos de los guiones originales se reciclaron una, dos o más veces con pequeños cambios.

Pese a no tener programas nuevos, “El Chavo del 8″ siguió emitiéndose con notable audiencia. Según Juan Carlos Rivera, Director del Departamento de Administración, Mercadotecnia y Negocios Internacionales del Tecnológico de Monterrey, la clave del éxito del programa radica en la “identificación del público con estos personajes”.

“Hay cierta corresponsabilidad con un joven que no tiene oportunidades económicas muy altas, que vive dentro de un núcleo social perfectamente delimitado que es la vecindad y donde hay personajes que hasta cierto punto representan que todos hemos tenido. Personas que todo mundo ha convivido”, sostuvo en una entrevista con CNN que data del 2014.

El fin

Para inicios de la década de 1990, Gómez Bolaños ya superaba los 60 años de edad y a esa edad interpretar a un niño de 8 años le resulta una tarea complicada.

“En realidad, el programa duró ininterrumpidamente 25 años. Que se dice fácil, pero es mucho. Y tanto el Chavo como el Chapulín cumplieron un ciclo muy importante, que yo quiero respetar....Es obvio que ya no puedo hacer ni El Chavo ni El Chapulín Colorado, que son los personajes que más hice. Y guardo un recuerdo muy bonito de ellos”, destacó el recordado humorista mexicano.

El programa llegó a su última edición hace 25 años, tras un cuarto de siglo al aire y tras exportar su contenido a la televisión de habla hispana y portuguesa de América Latina, así como ser traducida a más de 50 idiomas.

¿Cuál es el mejor episodio?

“El Chavo del 8″ tuvo 290 episodios, pero solo algunos quedaron grabados en la memoria del televidente. A continuación reconocidos realizadores y actores peruanos comparten cuál capítulo de la exitosa producción mexicana recuerdan con mayor devoción.

Gigio Aranda (Productor y guionista)

“Los dos capítulos de Acapulco porque no los daban nunca, solo se emitía el capítulo en el que toda la vecindad se iba de viaje, y Acapulco era una incógnita. Te hablo de los años 78, 79 y 80.... Y de pronto, imagino que el 81, yo regresaba del colegio, mi hermano se había quedado en la casa porque estaba enfermo y me dijo: ‘Gigio, dieron el capítulo en Acapulco’. Me lo había perdido”, relata el productor de TV sobre el episodio grabado en el puerto turístico del sur de México.

“Luego, el Chavo en Acapulco lo vimos hasta en la sopa, y nunca ha dejado de darme risa. Además fue el capítulo que demostró que su diseño era tan perfecto y sus personajes tan maravillosos que funcionaban en cualquier parte”, remarca.

Efraín Aguilar (Productor)

“El mejor capitulo es aquel en el que el Chavo vende sus refrescos en la calle porque me muestra la vida del barrio mexicano y no en el interior de la vecindad”, destaca el experimentado realizador.

Margarita Morales (Productora)

“El Chavo en Acapulco porque transmite tan bien la felicidad del Chavo, que es un capítulo que enternece mucho, además de divertir”, asegura la productora.

Sandro Ventura (director)

“El episodio de Acapulco siempre es demasiado gracioso... Quizás por que los saca de su entorno y hay mucha comedia física, que es lo que a mí me gusta. O sea la influencia de los grandes de la comedia en el cine mudo está siempre, pero allí es clarísimo. Además, la canción final es imposible que no sea parte del soundtrack de muchos de nosotros: ‘Buenas noches vecindad’”, enfatiza el realizador.

Sebastián Stimman (actor)

“Uno de los episodios que recuerdo bastante es el especial de Halloween, cuando el Chavo, la Chilindrina y Quico entran a la casa de la Bruja del 71 y ven lo tenebroso que es. Un episodio muy elaborado con fuertes influencias de fantasía de Disney. Y es ahí donde también ocurre uno de los mejores momentos humorísticos: la Bruja del 71 escucha un ruido y pregunta: ‘¿quién anda ahí?’ Quico imita el sonido de su gato Satanás, pero luego que el Chavo vuelve a hacer un ruido y la bruja vuelve a preguntar: ‘‘¿Quién anda ahí? Él contesta: ‘otro gato’. Genial”, señala el actor nacional.

Diego Pérez (actor)

“El programa de El Chavo del 8 que más me gusta es el día en que Quico está enfermo y el Chavo quiere curarlo probando sus reflejos. Cuando le golpea la rodilla derecha, Quico patea con la izquierda o levanta el brazo. El Chavo, Quico y la Chilindrina arman una secuencia divertidísima que hace que me ría cada vez que la veo, y que solo los maestros de la comedia física pueden lograr”, manifiesta el actor.

Federico Abrill (director y actor)

“Mi capítulo favorito fue el de la Casa de la Bruja del 71 (1985) cuando Jaimito le encarga a la Chilindrina dejarle el periódico en la casa de Clotilde y junto con el Chavo, Ñoño y Popis comienzan a imaginarse cómo es su interior. Además es el capítulo donde el Chavo dice: ‘Otro gato’”.

Tommy Párraga (actor)

“El viaje a Acapulco porque todos los que éramos niños en ese momento, viajamos junto al Chavo a ese gran resort del Caribe. Y a través de la mirada del Chavo íbamos conociendo ese gran balneario”, señala el artista peruano.

VIDEO RECOMENDADO

El elenco de El Chavo del 8 conformado por Roberto Gómez Bolaños y sus compañeros fueron entrevistados antes de comenzar una gira por Nicaragua en 1974. null

TAMBIÉN PUEDES LEER









"