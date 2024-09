“El Chavo del 8″ debutó en la televisión mexicana en febrero de 1973, aunque su historia comenzó un par de años antes, en 1971, cuando apareció como un segmento del programa “Chespirito”. Lo que empezó como una pequeña sección rápidamente se ganó el cariño del público y se convirtió en un programa independiente. Interpretado por Roberto Gómez Bolaños, el personaje del Chavo conquistó a la familia mexicana con su humor sencillo y sus situaciones cotidianas, que reflejaban la vida en una vecindad.

Desde el primer episodio, el programa mostró un mundo familiar: una vecindad llena de personajes únicos y entrañables, con un niño huérfano viviendo en un barril. La fórmula era simple pero efectiva, y con chistes fáciles de entender y personajes con los que cualquiera podía identificarse, el programa conectó con personas de todas las edades. Su humor inocente y las situaciones reconocibles hicieron que el programa pasara cualquier filtro, situándose como una de las opciones predilectas en la parrilla televisiva.

En su punto más alto en 1975 se estimó que el programa era visto por más de 350 millones de televidentes cada semana. / HO

A pesar de tener una producción bastante modesta, “El Chavo del 8″ se convirtió rápidamente en un hito en la televisión mexicana. No solo se trataba de risas, sino de personajes, y situaciones que se metían en el corazón del público. Con el tiempo, las frases del Chavo y sus amigos se volvieron parte de la cultura popular, marcando a una generación tras otra.

Pero la magia no se quedó solo en México. Poco después de su estreno, el programa comenzó a emitirse en países como Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Perú, Venezuela, y España. En Estados Unidos, fue transmitido en canales hispanohablantes como Univisión y Galavisión. Este éxito internacional consolidó a su creador, Roberto Gómez Bolaños, como una figura icónica de la televisión mundial, manteniéndose vigente por más de cuatro décadas.

Surgido inicialmente como segmento de "Chespirito", "El Chavo del 8" obtuvo su propia serie de media hora de duración y consistente en un capítulo por semana, transmitido en horario estelar.

La vecindad en Perú

En Perú, “El Chavo del 8″ hizo su primera aparición en 1976 a través de Panamericana Televisión, canal que le dio un espacio privilegiado en los horarios familiares. Desde su debut, el programa ganó rápidamente popularidad entre los peruanos, convirtiéndose en un clásico de la televisión. El humor del Chavo resonó fuertemente con el público que también encontró en las vivencias de la vecindad una representación cercana.

Luego de un tiempo, el programa pasaría a formar parte de la programación de América Televisión en 1979, manteniendo el programa en la programación nacional durante décadas. Además, el canal mantuvo en su grilla otros programas relacionados con Chespirito, como “El Chapulín Colorado” y “Chespirito”.

Roberto Gómez Bolaños, María Antonieta de las Nieves, Florinda Meza, Rubén Aguirre, Horacio Gómez Bolaños y Edgar Vivar en el Aeropuerto Jorge Chávez el 28 de marzo de 1979, día en que llegaron a Lima. (GEC Archivo Histórico)

El impacto de El Chavo del 8 en Perú fue tan grande que, en 1979, Roberto Gómez Bolaños y parte del elenco realizaron una visita al país. Miles de fanáticos se congregaron en el aeropuerto Jorge Chávez para recibirlos, demostrando el enorme cariño del público peruano. Durante su estadía, realizaron presentaciones en Lima y otras ciudades, consolidando aún más su popularidad en el país.

Además de la serie original, la versión animada de “El Chavo animado”, que se lanzó en 2006, también encontró su lugar en la televisión peruana. Esta adaptación animada permitió que los personajes continuaran entreteniendo a los más jóvenes, mientras que los fanáticos de siempre seguían disfrutando de sus aventuras en un formato actualizado.

La serie estuvo al aire durante 7 temporadas, dando inicio el 21 de octubre de 2006 y finalizando el 6 de junio de 2014. Basado en la serie de comedia de imagen real "El Chavo del 8".

Un corte y regresamos

A pesar de su éxito internacional, “El Chavo del 8″ enfrentó problemas con su transmisión en diversas partes del mundo. Uno de los conflictos más destacados surgió debido a disputas por los derechos de transmisión entre la familia de Roberto Gómez Bolaños y Televisa.

El conflicto entre Florinda Meza y Televisa sobre los derechos de los programas de Chespirito, incluido “El Chavo del 8″, comenzó a agudizarse tras la muerte de Roberto Gómez Bolaños en 2014. En 2020, los programas fueron retirados del aire debido a una disputa legal entre Televisa, que posee los derechos de transmisión, y Grupo Chespirito, dirigido por el hijo de Bolaños, Roberto Gómez Fernández, quienes controlan los derechos comerciales de los personajes.

El Chavo del Ocho dejó de transmitirse a nivel mundial luego de 40 años de transmisión ininterrumpida en el 2020

Florinda Meza, viuda de Gómez Bolaños, expresó su descontento públicamente, señalando que no fue convocada para participar en las negociaciones entre ambas partes. Meza criticó a Televisa por no valorar el legado de Chespirito y aseguró que “quitar los programas del aire fue un acto que va en contra del público que aún aprecia esas historias”. Además, mencionó que su esposo había contribuido significativamente al éxito de Televisa y lamentaba que su obra no recibiera el tratamiento adecuado, como la remasterización y el respeto a su impacto cultural

En Perú, la situación no fue diferente. Aunque el programa había sido parte de la programación regular durante décadas, la retirada en 2020 afectó a canales como América Televisión y América Next, que habían transmitido la serie en repetidas ocasiones. El conflicto se centró en la falta de acuerdos sobre regalías y la distribución de los derechos, lo que afectó no solo a “El Chavo del 8″, sino también a otros programas relacionados con la obra de Chespirito,

Durante los años en que el recordado programa estuvo fuera del aire (a partir de 2020), los fanáticos peruanos manifestaron su nostalgia y descontento en redes sociales. Aunque no hubo campañas organizadas específicamente en Perú, los seguidores del programa expresaron su tristeza por la ausencia de un ícono cultural que había sido parte constante de la televisión durante décadas.

Tesoros: ¡lo logramos! Vuelven los programas. Vamos paso a paso, pero gracias a su amor y a sus peticiones, lo hicimos realidad juntos. Los amo, mi Bonita Vecindad Virtual. pic.twitter.com/T7T5N6pnMa — Florinda Meza (@FlorindaMezaCH) September 8, 2024

Finalmente, se anunció la resolución del conflicto y el regreso de El Chavo del 8 a la televisión. Florinda Meza fue la encargada de compartir la noticia a través de sus redes sociales, donde expresó su emoción y agradecimiento a los fanáticos por su apoyo incondicional durante estos años de incertidumbre. Según confirmó, “El Chavo del 8″ y “El Chapulín Colorado” comenzarán a emitirse a partir del 23 de septiembre de 2024 en UniMás y estarán disponibles en la plataforma de streaming ViX.

El regreso del programa incluye mejoras en la calidad de la transmisión, así como la distribución paulatina -según menciona Meza- del programa en otras cadenas televisivas. Además, la serie biográfica “Sin querer queriendo”, basada en la vida de Roberto Gómez Bolaños y supervisada por su hijo, está prevista para estrenarse durante este año, explorando más los aspectos que envuelven al creador de “El Chavo del 8″.