La tercera temporada ya empezó y se cuenta con la presencia de la influencer donde demostrará todo su talento en la cocina para quedarse dentro del reality. Daniela es muy cuidadosa con todo lo que hace es por eso, que decidió cocinar con el cabello recogido y con una malla, mostrando higiene en la cocina.

La participante de “El Discípulo del Chef”, conversó con Página 7 sobre lo importante que es la higiene dentro de la cocina, pero lo que más sorprendió a todos es cuando reveló que tuvo una discusión con una de las concursantes: “En mi cocina siempre estoy con el pelo amarrado. Yo digo, si sale un pelo en una comida, creo que es un error gigante y hasta puedes perder por eso y no quiero que sea mi culpa”, indicó.

Además mencionó que se vienen sorpresas en el programa: “Más adelante, van a ver un capítulo heavy, en donde me pongo bien pesada, en el sentido de que hay muchas maña de mis compañeras, en donde chupan la cuchara y la vuelven a meter a la olla”.

La pelea en “El Discípulo del Chef”

La influencer aseguró que en el próximo episodio desatará su furia pues una de las participantes no mostró higiene en su cocina: “Una de las participantes quería hacer eso en mi olla y la agarré del brazo como en el aire y quedó la cag**”, comentó.

Incluso recordó que tuvo una experiencia similar: “Una vez boté una olla, porque una tía chupó la cuchara y la metió de nuevo en la olla y siento que eso es una falta de respeto para la gente que va a comer. La higiene es muy importante, sobre todo ahora que estamos en tiempos de pandemia”, aseveró.

Al concluir mencionó que es muy antihigiénico pintarse las uñas cuando se va a cocinar: “Para cocinar, siento que no; píntatelas el fin de semana para salir con tus amigas, pero no para estar en un programa de cocinar, en donde no sabes si las uñas están sucias o no”, explicó Daniela