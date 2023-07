La influencer Ale Fuller, el cantante Mauricio Mesones y la actriz Natalia Salas fueron sentenciados en la última edición de ‘El gran chef: Famosos’. Eso tras no convencer al jurado con su platillo de riñoncitos al vino.

Hablan los sentenciados

La joven actriz Ale Fuller fue la primera sentenciada de la noche, quien tomó de manera positiva el hecho de que podría convertirse en la cuarta eliminada del programa. “No le tenemos miedo a la sentencia, le tenemos miedo a la eliminación que es otra cosa”, comentó.

Por otro lado, Natalia Salas, recordada por su papel de ‘Andrea’ en Al fondo hay sitio, pasó nuevamente a sentencia, a lo que indicó: “Iré a la sentencia hidalga, contenta porque de esa sí me salvo”.

Finalmente, el cantante Mauricio Mesones, fue el tercer sentenciado de la noche, quienes competirán junto con Katia Palma y Mr. Peet para evitar ser eliminados de la competencia.

Camucha Negrete vino para reforzar a participantes

Como parte del apoyo que brinda el programa a los participantes del reality, la destacada actriz Camucha Negrete fue invitada para reforzar a los artistas en la preparación de sus platillos.

“La he pasado lindo, es un ambiente maravilloso, me he reído también. La pasé regio”, comentó Negrete, antes de retirarse del programa al ritmo de la marcha nupcial al lado de José Pelaez.