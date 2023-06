Como parte del reto presentado en El Gran Chef Famosos, los participantes debían preparar una salchipapa. Sin embargo, Belén Estévez tuvo muchas dificultades cortando el chorizo, por lo que colmó la paciencia de Giacomo Bocchio, quien terminó gritándole.

Ante ello, la argentina decidió alzar una queja frente a producción por lo sucedido con el jurado del programa.

“Todavía no descifro si Giacomo en cualquier momento no me va a dirigir la palabra. Me parece que no le caigo bien y que le estoy haciendo perder mucho la paciencia. ¡Hoy me ha gritado!”, argumentó la concursante.

El reality de cocina “El gran chef: famosos” se emite de lunes a sábado a las 8.30 p. m. a través de Latina Televisión.