El actor peruano Brando Gallesi se ha convertido en el primer eliminado de la nueva temporada de “El gran chef: Famosos”.

Tras una larga batalla en sus preparaciones, el joven intérprete no pudo convencer al jurado quedándose fuera de la competencia, pero con la posibilidad de volver en un repechaje.

“Primero quiero pedir disculpas porque hice lo mejor que pude. Me esforcé mucho, pero me falta bastante por delante”, dijo el artista entre lágrimas.

Gallesi reveló posteriormente que le tenía miedo a la cocina desde muy pequeño, pero luego de su experiencia en el reality de Latina TV, aseguró que podrá tener más experiencia.

“Realmente me ha gustado y he aprendido muchísimo. Hubo mucha presión y eso es algo que me ha jugado en contra definitivamente. Quiero agradecerles a los tres porque han sido muy buenos todos conmigo”, complementó Gallesi.

Suerte contrario tuvieron los actores Emilram Cossío y Zelma Gálvez, así como la modelo e influencer de Internet Flavia Laos pudieron salvarse de la eliminación y pasar a un siguiente nivel.

El primer platillo que los famosos tuvieron que preparar en la noche de eliminación fueron unas alitas al kalimotxo, mientras que el segundo fue un tradicional rocoto relleno.

La nueva temporada de “El gran chef: Famosos” es la séptima desde su estreno, el show se emite por la señal abierta de Latina TV de lunes a viernes a partir de las 7:45 p.m. y los sábados a las 9 p.m.