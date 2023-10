El chef peruano Giacomo Bocchio está de cumpleaños y “El gran chef: Famosos”, programa de televisión del que es jurado, celebrará su natalicio durante la noche de eliminación con un reto culinario especial.

Por los 39 años que cumple Bocchio, los participantes del “reality” gastronómico deberán preparar un plato tradicional de la comida peruana-asiática: Kam Lu Wantan, que vendría a ser el platillo favorito del chef.

Aunque es un platillo común en los chifas peruanos, los famosos demostraron en el avance del programa que tuvieron complicaciones para cocinarlo.

“Si me sale mal un wantan, en mi casa me deportan porque lo comemos todos los domingos”, dijo el comentarista deportivo Giancarlo Granda. “Esto no está fácil”, dijo Mónica Zevallos por su parte.

Asimismo, se pudo observar que la actriz Ximena Hoyos sufrió un accidente a la hora de preparar el platillo. “¿Estás segura de que puedes continuar?”, la cuestionó Javier Masías.

Maquilladoras de Latina sorprenden a Giacomo Bocchio por su cumpleaños

Como parte de sus historias de Instagram, el chef Giacomo Bocchio compartió que el equipo de maquillaje de Latina TV, liderados por Rosa Saldaña, le sorprendieron con una llamativa decoración por su cumpleaños.

“Miren amigos lo que me han dejado las chicas del maquillaje... Qué lindo recibimiento, muchas gracias”, dijo Bocchio emocionado.

¿Quién es Giacomo Bocchio?

Giacomo Bocchio es un chef peruano que nació en Tacna (sur del Perú) el 17 de octubre de 1984, aunque al inicio decidió estudiar Hotelería, se cambió de carrera y optó por gastronomía en un reconocido instituto (hoy universidad) de Lima especializado. Trabajó en Estados Unidos, ,España.

Bochio relató que prefirió la gastronomía porque un amigo de su padre lo invitó a formar parte de su cocina en un restaurante conocido de Lima. “Yo acepté y me quedé un año y más”, explicó Bocchio.