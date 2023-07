¡Se armó una fiesta! El cantante y líder del Grupo 5 Christian Yaipén estuvo en “El Gran Chef: Famosos” como refuerzo del cumbiambero Mauricio Mesones. Yaipén reveló que apoyó a Mesones en el programa debido a su amistad, incluso a pesar de que indicó no saber cocinar.

“No dudé en decirle que sí ni bien me llamó. En realidad, le dije: ‘¿Estás seguro? Yo no sé cocinar’. ‘Vamos’, me dice”, relató entre risas el menor de los Yaipén.

Fue durante el primer reto en el que ambos cantantes mostraron su alegría al entonar El ritmo de mi corazón y Cambio mi corazón, famosas cancione sque interpreta Yaipén con su orquesta.

¿Qué platillo preparó Christian Yaipén con Mauricio Mesones?

Ambos cantantes tuvieron que cocinar dos porciones de anticuchos con rachi y choncholí. Contaron con un total de 70 minutos de tiempo para la preparación. Mauricio Mesones y Christian Yaipén lograron obtener el segundo mejor, acumulado así 17 puntos.

¿Qué piensa Christian Yaipén acerca de su participación en “El Gran Chef: Famosos”?

El cumbiambero Christian Yaipén indicó que su familia estaba feliz de que haya sido incluido en esa edición del programa. “Yo creo que terminamos en un segundo (...) Ahora sí mi mamá estará orgullosa (...) ¡Mamá! Por favor, mamita… No te voy a dejar mal, ¿ah?”, dijo.

Yaipén sobre el Grupo 5

Christian Yaipén comentó en una entrevista para el canal del actor Cristian Rivero que se siente agradecido de liderar la agrupación de su familia, así como a los amigos que lo apoyaron en su carrera.

“Quiero seguir llevando al Grupo 5 más arriba, quiero ver qué pasa y siento que no ha sido en vano. Siento que todo lo que aprendí lo sé y se lo agradezco mucho a mis amigos, a todos los que me han ayudado a lo largo del tiempo”, dijo Yaipén.