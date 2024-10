El exfutbolista Erick Delgado se convirtió en el segundo eliminado de “El gran chef: Famosos” durante una desafiante noche de competencia culinaria. A pesar de su esfuerzo, el jurado decidió que no avanzaría a la siguiente etapa, siendo superado por Alejandra Baigorria, Milena Warthon y Luigi Monteghirfo.

“En realidad, agradezco a ustedes por haber abierto un poquito de su corazón. Ha sido una experiencia bonita. Les deseo lo mejor siempre”, expresó Delgado tras su eliminación, quien se une al conductor radial Anthony Chávez, quien fue eliminado durante la primera Noche de Expulsados.

Los miembros del jurado dieron sus impresiones por la participación de Erick. Giacomo Bocchio le recomendó incorporar más disciplina en su enfoque culinario: “Me gustaría ver un poco más de esa disciplina tradicional de los deportistas en ti. En obligarte a afrontar cada uno de los retos, siguiendo los pasos metódicamente”.

Por su parte, Javier Masías compartió sus sentimientos, aunque con un tono más directo: “Me gustaría decir algo super lindo y conmovedor, pero la verdad es que solo te he visto dos días y no me queda otra que desearte muy buena suerte”.

¿Qué participantes fueron salvados?

En esta ocasión, el jurado decidió salvar a Alejandra Baigorria, quien exclamó emocionada: “¿Pueden creer que el jurado Javier me ha puesto tres? Espérense un poquito más, yo lo voy a hacer sonreír, cachetoncito”.

Milena Warthon también avanzó en la competencia, asegurando: “¡Aprobado Milena Warthon! ¡Seguimos en competencia!”. Finalmente, Luigi Monteghirfo completó la lista de salvados, dejando a Delgado fuera de la contienda.