“El gran chef: famosos” sigue manteniendo a sus fanáticos entretenidos con el concurso. Esta vez se vivió una tensa edición ya que el jurado elegiría a la segunda eliminada de la competencia.

En ese sentido, tras una serie de retos culinarios que no logró cumplir, la presentadora de noticias Fátima Aguilar se convirtió en la segunda eliminada de El gran chef: famosos.

“Es alucinante pasar de televidente a participante, es inevitable escucharte y no emocionarme (Peláez)… Me dedico a otra cosa totalmente diferente y aquí he puesto a prueba destrezas que no sabía que tenía… Me siento muy emocionada de haber tenido un nivel de éxito en este proceso”, comentó la comunicadora.

Por su parte, el chef Giacomo Bocchio, alentó a que Fátima siga preparándose en la cocina para fortalecer sus habilidades. “Es cuestión de que te lo propongas”, agregó.

¿Quién es fueron salvados?

Por otro lado, tras satisfacer las exigencias de los jueces, los actores Armando Machuca y Milene Vázquez, así como la “tiktoker” Herbolaria del Pueblo, fueron salvados y pasarán a la siguiente etapa del concurso.

Los participantes fueron retados por Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio a preparar un saltado de corazoncitos con crema de rocoto y luego un ‘fideua’ de marsicos.

¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?

Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público. También se pueden ver en la web de Latina.

El gran chef: famosos se transmite por Latina TV de lunes a viernes a partir de las 8 p.m., mientras que los sábados se emite desde las 8:30 p.m.