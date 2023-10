Fiorella Cayo es una de las participantes de la cuarta temporada de ‘El Gran Chef: Famosos’ y vivió un tenso momento con el chef Giacomo Bocchio, quien perdió la paciencia con ella. Y es que la actriz no habría prestado atención a las indicaciones que le dio para mejorar la preparación de sus platos.

Debido a dicha situación, la artista usó sus redes sociales para expresar su deseo de continuar aprendiendo en el programa. Además, optó por mostrar su gratitud ante las lecciones que adquiere en el reality culinario.

“Dios mío qué tensión sentí, pero también agradezco todos los consejos que me den. Me estoy viendo y espero mejorar. No es mi arte como habrán visto, pero me gusta aprender de mis errores”, escribió Fiorella en sus historias de Instagram.

¿CUÁL FUE LA DISCUSIÓN ENTRE FIORELLA CAYO Y GIACOMO BOCCHIO?

Como se recuerda, Fiorella Cayo preparaba un plato cuando Giacomo Bocchio se le acercó para darle algunas recomendaciones. Sin embargo, al darse cuenta que la actriz lo interrumpía, el reconocido chef perdió la paciencia.

“¿Por qué estás licuando un huevo ahí adentro? Yo fui bien claro en decir que no se licua el huevo... otra cosita, por qué este huevo está acá en la mesa todo sucio, ¿así haces tú? Hazlo bien... tu cebolla ahí tirada en la mesa...”, fueron algunos comentarios del Giacomo hacia la artista.

Asimismo, el chef cuestionó la labor de Fiorella como maestra, indicando que cuando alguien es aprendiz debería saber escuchar a la persona que la está guiando para que el resultado final sea positivo.

“Fiorella, ¿Tú eres profesora? (Sí) Y cuando tú le enseñas a un alumno te gusta que el alumno te contradiga, te refute, te interrogue, te pregunta o te gusta que el alumno escuche la información que le estás entregando y entienda que esa es la indicación”, le dijo el especialista culinario.

Ante ello Fiorella respondió: “Pero si me gusta que me diga que siente y que piensa”. Con esta respuesta, Giacomo perdió la paciencia y tiró la toalla en su intento por ayudarla.

“Bueno, no sabes escuchar, Fiorella. No voy a seguir insistiendo (No es eso, yo te escucho y me ayudas un montón) Que la gente saque sus propias conclusiones en casa”, sentenció Giacomo.