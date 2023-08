El sueño de cualquier productor de TV es que su programa lo vean desde niños hasta ancianos, algo cada vez más difícil por lo segmentadas que están las audiencias y también por la época: nunca en la historia el espectador ha tenido tanto poder para decidir qué ver. “El gran chef: famosos” es el éxito que Latina (canal 2) ha buscado por años, algo que se acerque a los resultados que le dan “Yo Soy” y “La Voz Perú” con la música. De tanto buscar oro, lo encontraron.

Conducido por José Peláez, el programa reúne a personajes de la farándula de distintas generaciones y orígenes, sean actores de telenovela, presentadores de TV, influencers de redes sociales, etc. La competencia les exige que cocinen un par de platos por jornada y al mismo tiempo que narren a las cámaras el proceso; todo con un tono de humor, pero también tenso por el tiempo límite. Una vez listos, los platos son evaluados por el crítico gastronómico Javier Masías, la influencer Nelly Rossinelli y el chef Giacomo Bocchio; son sus impresiones las que determinan quién sigue en competencia y quién se va.

“Yo considero que interpreto un personaje. Es una decisión que yo he tomado porque a mí me funciona para separar un poco mi trabajo de mi vida personal”, contó a El Comercio Peláez, cuya popularidad ha crecido junto con el programa, al punto de que no puede ir a comprar a una bodega sin que lo detengan a pedirle fotos y videoselfies, a los que él accede con gusto.

"El gran chef: famosos" lleva poco más de tres meses en televisión. / Hugo Pérez

¿Cómo explicar el éxito de este programa? Cada uno de sus rostros tiene una idea del motivo. “Yo creo que hacemos una televisión blanca, hablándole a la familia. La familia se está sentando alrededor de la tele a disfrutar de un momento juntos y creo que también, seguramente las amas de casa, las personas mayores pueden compartir un poco de su experiencia alrededor de la cocina y son valorados nuevamente en una sociedad que muchas veces no valora el anciano”, dice por su parte Bocchio.

En cambio, Rossinelli lo atribuye también al interés que de por sí genera la gastronomía peruana. “Ha hecho que todos se interesen por el programa y lo disfruten porque no tiene malicia, tampoco. No es la televisión de chismes, donde puede haber algo que tú digas ‘no lo puedo ver con mi hijo’. Este es un programa limpio y lo puede compartir toda la familia”, sostiene. En esto último Masías está de acuerdo, pero solo hasta cierto punto.

“Yo sí pienso que hay malicia, pero es el punto justo que hace que las cosas avanzan. En ningún momento el programa es destructivo, aun cuando me toca ser un poco la ‘bola de demolición’ con alguno de los platos, pero creo que a la vez cuando eso ocurre siempre estamos tras la idea de que el concursante se supere”, contó Masías, quien tiene fama de ‘malo’ por sus críticas aunque no está libre de dejarse llevar por el otro factor que define al programa: los sentimientos de cariño entre los que cocinan y juzgan. Allí están las palabras que Masías dedicó a Natalia Salas cuando fue eliminada, las lágrimas de Peláez al recordar a su padre fallecido y la emoción general de todos cuando vieron los mensajes y dibujos de niños en situación de riesgo que encuentran felicidad en el programa.

¿Puede un programa tenerlo todo? A más de tres meses de su estreno, “El gran chef: famosos” cocina su receta con un dinamismo y velocidad más acorde a las redes que a la TV. Y, de momento, no se ha quemado.