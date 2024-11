La actriz y campeona de la temporada pasada de “El gran chef: Famosos“, Jely Reátegui, volvió al programa en un rol especial como conductora invitada, tomando temporalmente el lugar de José Peláez. Su vuelta fue anunciada con entusiasmo, especialmente por los seguidores de sus icónicas creaciones, como el “Mondongo con cau cau” y “Salí con pejerrey,” que la llevaron a proclamarse “Reina del Mondongo” durante su tiempo como participante.

Con su característico humor, Reátegui comentó sobre su nuevo papel en el programa: “Pronto me recordarán por ser la nueva tutora, la auxiliar, la miss de reemplazo” y bromeó sobre la posibilidad de no dejar una impresión duradera. “O tal vez lo haga tan mal que nunca me recuerden. Pero no importa. Muy buenas noches”, dijo al público al comenzar el programa.

Durante la emisión del martes 12 de noviembre, la tensión fue creciendo entre los competidores. La primera en asegurar su permanencia fue la exvoleibolista Carla Rueda “Cotito”, quien se mostró aliviada de evitar la temida Noche de Desaprobados. Poco después, el locutor Anthony Aranda también se ganó un lugar en la próxima etapa, superando los desafíos culinarios del día.

No todos, sin embargo, lograron mantenerse fuera de la zona de riesgo. La comediante Canchita Centeno fue enviada a la Noche de Desaprobados, donde deberá competir para no ser eliminada.