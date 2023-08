La noche del último sábado, 26 de agosto, ‘El Gran Chef Famosos’ tuvo su tercera eliminación de la temporada. Se trata de Beatriz Martínez, más conocida como ‘Herbolaria del pueblo’, quien se enfrentó a el ‘Loco Wagner’, Sirena Ortíz y Josi Martínez.

En esta edición los participantes prepararon como primer plato un delicioso pepián de choclo con pollo. Luego realizaron alfajores con manjar de olla, con el cual los jurados determinaron la estancia de los competidores. Lamentablemente, Martínez no logró convencer a los expertos Javier Masías, Nelly Rossinelli y Giacomo Bocchio.

Ante ello, tanto el jurado como el conductor José Peláez dedicaron unas emotivas palabras a la ahora exparticipante, quien dio todo su esfuerzo a lo largo de la competencia.

“Estimada Beatriz, ha sido muy bonito conocerte. Eres una mujer muy amable, muy dócil, de un trato muy fácil de querer y eso es muy grato. Además, se nota que te gusta aprender, te gusta el conocimiento. Te animo a que sigas cocinando y espero verte en la cocina muy pronto. Gracias por todo lo que nos has dado”, dijo Giacomo.

“Gracias Bea, ha sido lindo bonito conocerte. Has sido un ejemplo de lucha, de empuje. Lo que tú te propones, lo vas a lograr. Yo sé que vas a volver pronto y nos vas a demostrar de lo que estas hecha y mucho más”, mencionó Nelly.

“Beatriz, yo no sé mucho de plantas, pero lo que sí sé es que cuando la tierra en fértil, cae la semilla correcta, crecen grandes árboles con frondosas ramas y la televisión es una tierra fértil y creo que eres la semilla que le faltaba. Estoy convencido de que tus ramas la vamos a ver como lo han visto millones de peruanos. Te han visto sanarlos, alegarlos con tu sonrisa y tus ocurrencias y creo que van hacer años de recordarte ver esas ramas y, finalmente, flores preciosas. Así que te estamos extrañando ya. Gracias por toda esa salud, esas sonrisas y esa belleza”, expresó Javier Masías.

Peláez también tuvo unas emotivas palabras para Beatriz. “Muchas gracias por habernos regalado el maravilloso honor de haber compartido contigo en esta cocina. De verdad, ha sido una muy linda experiencia, te vamos a recordar siempre con muchísimo cariño”.

Por su parte, la ‘Herbolaria del pueblo’ tuvo unas palabras de agradecimiento al programa y a los jurados. Agregó que su participación fue lo mejor que le ha pasado en la vida televisiva.

“Estoy contenta, o sea, no me voy triste. Me siento emocionada porque ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida ‘El Gran Chef’. Si bien no sé cocinar, pero he dado lo mejor y bueno, agradezco a cada uno de los jurados por el cariño porque me han abierto los brazos y me voy feliz, contenta y emocionada también”, dijo entre lágrimas.