El cantante Mauricio Mesones no pudo contener su emoción ante la visita de la actriz Camucha Negrete, de quien estuvo enamorado.

“He vivido enamorado de Camucha Negrete muchos años”, confesó el músico. En ese sentido, también comentó que debido a la revelación se pondría ‘rojito’.

¿Por qué estuvo Camucha Negrete en ‘El gran chef: Famosos’?

La destacada presentadora de televisión fue invitada a la edición de ‘El gran chef: Famosos’ para brindar apoyo a los artistas en la preparación de ranfañote, un postre limeño de antaño.

Al momento de ir a la estación de Mesones, la actriz quedó sorprendida al darse cuenta de que Mesones ya había culminado con su postre, por lo que quedó encantada.

¿Qué dijo Camucha Negrete sobre su visita a ‘El gran chef: Famosos’?

La visita de Negrete al set generó muchas emociones entre los participantes, pues mostraron el aprecio y estima que tienen hacia la conductora de televisión. Por su parte, la actriz no dudó en manifestar su agradecimiento y alegría por la invitación recibida.

“La he pasado lindo, es un ambiente maravilloso, me he reído también. La pasé regio”, comentó Negrete, antes de retirarse del programa entre los aplausos del elenco.

¿En dónde se pueden ver los episodios de ‘El gran chef: Famosos’?

Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público. También se pueden ver en la web de Latina.