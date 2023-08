El jurado de “El gran chef: famosos” integrado por Nelly Rossinelli, Javier Masías y Giacomo Bocchio retó a los participantes a preparar corazón de pollo saltado. Tras una serie de pasos, los comentarios de los jueces fueron críticos.

En el caso de la actriz Milene Vásquez, recordada por su participación en la telenovela Qué buena raza (2002), quien no logró convencer a la Mamá de los Pericotitos con el sabor de su plato.

“Efectivamente, te ha quedado como un escabeche porque has echado demasiado vinagre. No está feo el sabor, pero no es lo que se pidió”, dijo Rossinelli tras probar un bocado del platillo que la actriz preparó.

Por otro lado, Javier Masías indicó que el plato de Vásquez no era crujiente, característica principal de un saltado, además que su preparación no tenía buen sabor.

No obstante, a pesar de que el platillo preparado por Milene Vásquez no fue del agrado del jurado, ella fue salvada y pasó a la siguiente etapa del concurso.

¿En dónde se pueden ver los episodios de “El gran chef: famosos”?

Actualmente, todos los episodios del programa son subidos a la plataforma YouTube, estos capítulos pueden ser vistos de manera gratuita por todo el público. También se pueden ver en la web de Latina.

El gran chef: famosos se transmite por Latina TV de lunes a viernes a partir de las 8 p.m., mientras que los sábados se emite desde las 8:30 p.m.