El conductor de televisión Ricardo Rondón, ganador de la primera temporada de “El gran chef: Famosos”, visitará hoy, sábado 8 de julio, el programa para ‘dar cátedra’ de sus habilidades y conocimientos culinarios.

Por su parte, en el adelanto del programa que se emitirá hoy, Rondón arremete contra Mr. Peet (Peter Arévalo) criticando que use un terno en el concurso. “Esa ‘huachafada’ de venir con terno, no me da buena espina”, dijo el comunicador refiriéndose a Arévalo.

Asimismo, la participación de Rondón en la noche de eliminación generará todo tipo de reacciones en los otros participantes, por ejemplo, en el avance compartido por Latina, se observa la incomodidad de Katia Palma. “Me tiene hasta acá, ya, por favor”, dijo la actriz.

Noche de sentencia en ‘El gran chef: Famosos’

La edición del sábado 8 de julio de ‘El gran chef: Famosos’ traerá la noche de sentencia, en la que podremos conocer al cuarto eliminado de la competencia. Estarán participando esta noche Natalia Salas, Ale Fuller, Mauricio Mesones, Mr. Peet y Katia Palma.

¿En qué horario se transmite ‘El gran chef: Famosos’?

El programa se transmitirá hoy a las 8:30 p.m. en Latina Televisión (canal 2 en Lima). Por otro lado, durante la semana, de lunes a viernes, la competencia es emitida a las 8:00 p.m.