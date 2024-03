Quedan pocos días para la gran final de “El gran chef: Famosos”, es así que, el pasado jueves 28 de marzo, la dupla conformada por Austin y Steve Palao fueron eliminados, ocupando el cuarto lugar en la sexta temporada.

De ese modo, entre lágrimas, aplausos y palabras emotivas, el dúo de padre e hijo fue despedido de la competencia, por lo que expresaron su agradecimiento y emoción por haber participado en el programa. “[Fue] una muy linda experiencia con mi hijo. Cocinar juntos y aprender”, dijo Steve.

A su vez, el modelo Austin Palao, complementó: “Compartir con mi padre creo que me lo voy a llevar para siempre. He aprendido bastante de los jueces. Más allá de la competencia, he hecho muchos verdaderos amigos aquí”.

Por otro lado, Palao padre destacó que por su participación en “El gran chef”, la relación que tenía con Austin mejoró, a tal punto de considerarse amigos. “Esta relación es algo bonito que me ha regalado El Gran Chef, y me gusta”, comentó.

Cabe precisar que, tras la derrota de los Palao, quedaron en competencia Jota Benz y Angie Arizaga, Gabriel Calvo y Pablo Saldarriaga; así como las hermanas Celine y Marisol Aguirre, quienes disputarán la ronda final de “El gran chef”.

“El gran chef” alista nueva temporada





La nueva temporada del “reality” gastronómico se estrenará el martes 2 de abril, esta vez con una diferente temática en donde el público podrá compartir momentos con los participantes, según promocionó el show televisivo en redes sociales.

Estos serán los 12 famosos que integrarían la nueva edición del concurso de cocina peruano:

Juan Carlos Rey de Castro (Actor protagonista de “Papá en apuros”) Dorita Orbegozo (Bailarina y modelo peruana) Emilio Jaime (Cantante peruano emergente) Flavia Laos (Modelo y actriz peruana) Emilram Cossio (Actor de televisión y cine) Zelma Gálvez (Actriz y comediante peruana) Gino Assereto (Modelo y exchico “reality”) Mathías Brivio (Conductor de televisión) Giovanna Valcárcel (Conductora de televisión y locutora de radio) Lita Pezo (Cantante) Ekaterina Konysheva (Actriz) Brando Gallesi (Actor y personalidad de Internet)

El programa seguirá emitiéndose por la señal de Latina TV de lunes a viernes a las 7:45 p.m., mientras que los sábados a las 9:00 p.m.