Wendy Menéndez, reconocida locutora radial, se convirtió en la décima eliminada de “El gran chef: Famosos”, superada por sus compañeros, el influencer Phillip Chu Joy y la ex chica reality Diana Sánchez, quienes avanzaron al siguiente nivel del concurso.

Al recibir el veredicto del jurado, Wendy agradeció su estadía en el programa y, con tristeza, expresó su salida diciendo que se despide “feliz”. “Gracias por elegirme como una de las doce participantes de La Academia. Me han desempolvado y me han inyectado vida”, comentó.

Luego, añadió: “Yo sigo, me he empilado, estoy con toda la onda. Estoy en las redes para nuevas noticias. El Gran Chef es grande, grande de corazón. Me voy feliz y cargada de amor. Gracias chicos”.

En contraste, Diana Sánchez y Phillip Chu Joy lograron avanzar al siguiente ciclo del programa al convencer al jurado con sus preparaciones, a pesar de haber causado algunos accidentes en la famosa cocina.

Como primer plato, los famosos prepararon canastitas de parmesano rellenas de pollo y alcachofa, preparación que generó problemas para Sánchez. Asimismo, para el segundo plato, los participantes elaboraron una pechuga de pato en salsa de chocolate e higos asados.