Luego de una intensa Noche de Eliminación de “El Gran Chef Famosos X2″, Joaquín Escobar y Rodrigo Sánchez Patiño fueron eliminados definitivamente. La dupla de los ‘apuraditos’ tuvo que despedirse de la cocina el último martes 12 de marzo.

El primer plato de esta edición fue Alitas Bouchet con salsa de ajo, pese a que a los jurados les gustó lo que probaron, los detalles fueron determinantes para elegir a Damián y El Toyo como ganadores del beneficio de la noche.

En cuando al segundo plato, este fue Causa de Cangrejo. La preparación puso nerviosos a todos los participantes, pero se mostraron confiados de salvarse. Pero solo dos duplas podían lograrlo.

Las parejas de concursantes que se salvaron fueron Damián y el Toyo, seguidos de Austin y Steve Palao. Por lo que, Rodrigo Sánchez Patiño y Joaquín Escobar quedaron eliminaron de la competencia.

El primero en dar unas palabras de agradecimiento fue Sánchez. “Yo los voy a extrañar muchísimo. Cuando uno entra a un espacio nuevo donde se siente perdido como yo, se siente incómodo, se pone barreras. Luego, le empiezas a encontrar el gusto y cuando siento que ya empiezas a superar lo que tienes que superar, creo que la vida te dice que ya estás listo para otra cosa. He aprendido mucha tolerancia, solidaridad. Estoy muy contento de haber conocido al jurado, me ha encantado aprender de ustedes. Y, por supuesto, de mis compañeros”, dijo el actor.

Joaquín Escobar, por su parte, recalcó el significado de cada uno de los comentarios de los jueces para su vida cotidiana. “Gracias al jurado porque cada uno de ustedes ha buscado que nosotros no solo mejoremos, si no que nos superemos. Cada uno a su manera y sus formas. Créanme que, cuando este en casa cocinando para mi familia y mi enamorada, me acordaré de ustedes dándonos recomendaciones. Gracias, muchas gracias. Están sumando más de lo que creen en nuestras vidas”.