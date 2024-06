Luego de una semana intensa y llena de retos culinarios, el repechaje de “El gran chef: Famosos” llegó a su fin revelando a los tres participantes que volverán a la competencia.

Fueron Yako Eskenazi, Arianna Fernández y Karina Borrero los famosos que ganaron su revancha y podrán regresar al concurso gastronómico de Latina.

Tras preparar el platillo que lo eliminó, las celebridades vencieron sus miedos y lograron convencer al jurado, obteniendo el puntaje más alto de la noche.

El primer salvado fue Yako, quien tras obtener 68 puntos, regresó al concurso. “Estamos en la siguiente etapa y ahora no paramos hasta la olla”, dijo.

Por otro lado, Karina obtuvo 58 puntos en el show, convirtiéndose en la segunda clasificada. “[...] No me fue tan bien, tampoco ha sido un mal plato, pero esto me da muchísimas fuerzas y ánimo para seguir esforzándome por el resto de la competencia”, complementó.

Finalmente, en la última parte del programa, la joven Arianna Fernández se convirtió en la última participante en retornar a la competencia, festejando con emoción su victoria.

En contraste de las celebraciones, Jonatan Rojas y Cint G; así como el futbolista Julinho fueron eliminados de la competencia de forma permanente.

