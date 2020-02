Eminem ha causado dos grandes impactos en lo que va del 2020: lanzó un álbum sorpresa en enero y apareció en la gala de los Premios Oscar en febrero. En tiempos en que los actos son noticia antes de siquiera realizarlos, por anuncios de intriga o campañas publicitarias, Eminem recurre al “sin previo aviso” para despertar una conmoción mundial. Así fue que el rapero de 47 años, con una carrera llena de éxitos en ventas, polémicas familiares y disputas legales, cantó “Lose Yourself" en el Dolby Theatre, conocido anteriormente como el Teatro Kodak en Los Ángeles, California, por la 92 edición del Premio Oscar.

Antes de la creación de la aplicación musical Spotify o de la plataforma de videos YouTube, la música se popularizaba a través de la radio y de las películas. Los films tenían, y aún tienen, la capacidad de masificar una canción. Salvándose del doblaje, los temas suelen convertirse en la identificación sonora del largometraje: Eye of the Tiger en Rocky, My Heart Will Go On en Titanic o Lose Yourself en 8 Mile. Justamente esta última fue la que se entonó en la reciente entrega de los Premios Oscar; aunque Eminem, 17 años atrás, tomó la decisión de no asistir al Teatro Kodak la noche del domingo 23 de marzo por la 75.ª ceremonia de la estatuilla dorada.

ASÍ CANTÓ EMINEM “LOSE YOURSELF” EN LOS OSCAR

Eminem en los Oscar 2020

UNA VIDA DEDICADA AL HIP-HOP

Desde los nueve años, cuando escuchó por primera vez a los Beastie Boys, Eminem tomó la decisión de dedicarse al rap. En su casa rodante, con sus amigos en el club o solo en el bus, el estadounidense escribía sus temas mientras las letras saltaban en su mente. Con la enorme capacidad de contar historias con palabras que rimen, el joven se introdujo en el mundillo del freestyle y tropiezo tras tropiezo se hizo un nombre cuando publicó su segundo sencillo: The Slim Shady. La fama llegó a la par del reconocimiento y su vida cambió por completo.

Nunca alejado de los problemas y las adicciones, Eminem siguió haciendo música. Dos álbumes de estudio después (The Marshall Mathers LP y The Eminem Show) y llegó la gran oportunidad de hacer una película autobiográfica. Se estrenó en el 2002 con el nombre de 8 Mile (traducida como “La Calle de la Ilusiones”). Bien recibida por la crítica, el drama contaba los inicios de Eminem en el mundo del rap de Detroit, lugar predominado por personas de raza negra, y cómo se hizo un nombre en las batallas de freestyle.

Eminem, acostumbrado a terminar canciones en diez o quince minutos, tardó más de un año en componer “Lose Yourself”. Escrita en una hoja, la cual aparece en el film y luego subastada a través de eBay por 10 mil dólares, la letra cuenta las desventuras de Eminem allá por 1995. El primer verso podría ser tranquilamente la sinopsis de la película y es, en cuestiones de ránkings, por muy lejos la mejor canción que jamás escribió, al menos hasta ahora: 12 semanas en el número 1 en Estados Unidos y Australia, un récord mundial guinness por permanecer más semanas en el puesto uno siendo la canción de rap de más larga duración y estuvo en el ránking Billboard Hot 100 durante 16 semanas en el top 10 y 23 en el 50.

DORMIDO MIENTRAS LO ANUNCIABAN COMO GANADOR

Como era de esperarse y luego de todo el impacto mundial, Lose Yourself fue nominada como “Mejor Canción Original” por el film 8 Mile. En la misma categoría también estaban en la terna “Burn It Blue” de Elliot Goldenthal por Frida, “I Move On” de John Kander por Chicago y “The Hands That Built America” de U2 por Pandillas de Nueva York. La última era la amplia favorita y personas del entorno de Eminem contarían después que el artista decidió no ir a la entrega de la estatuilla dorada pues pensó que una canción de rap nunca ganaría el Premio Oscar.

Una razón más también se presentó. La Academia había comentado a los nominados que si ganaban tenían que interpretar la canción. Y a Eminem le comunicaron que sí era Lose Yourself, tenía que suprimir las lisuras y partes explícitas. El rapero se negó y sumó un motivo más para no asistir a la ceremonia.

Look, if you had another shot, another opportunity... Thanks for having me @TheAcademy. Sorry it took me 18 years to get here. pic.twitter.com/CmSw2hmcZo — Marshall Mathers (@Eminem) February 10, 2020

La noche del domingo 23 de marzo del 2002, la actriz Barbra Streisand se encargó de presentar la categoría a “Mejor Canción Original”. Durante el repaso de los nominados, el público vitoreó y aplaudió cuando “Lose Yourself” fue pronunciada. Con el asombro plasmado en el rostro, Streisand abrió el sobre y pronunció atónita: “Wow. The Oscar goes to Eminem", el ruido se adueñó del Teatro Kodak mientras Luis Resto, amigo y compañero de trabajo de Eminem, subía al escenario con el número 33 de los Detroit Piston de la NBA.

“Es creativo, tiene las sinfonías en su cabeza”, dijo Resto aquella noche del 23 de marzo del 2002 sobre Eminem. Visiblemente sorprendido, pues la gran favorita era “The Hands That Built America” de U2, nunca contó en ese mismo instante los detalles de la ausencia de Eminem.

Años después se supo toda la verdad. Eminem no asistió a la ceremonia pues pensaba que no iba a ganar una canción de rap. Por eso, la noche del domingo 23 de marzo del 2002, el rapero se quedó en su casa y se durmió durante la ceremonia, dato revelador que confesó años después. Aquella edición de los Premios Oscar también será recordada pues no se cantó la ganadora a “Mejor Canción Original”; pero, sí se marcó el hito que un tema de rap se consagraba en esta categoría.

LOSE YOURSELF

17 años después Eminem volvió a tener la oportunidad de aparecer en la gala de los Oscar. No anunciado en la programación oficial del evento, esta vez sí asistió. Sorprendiendo otra vez a sus fanáticos, volvió a impactar a sus seguidores cantando “Lose Yourself” (como debió haber sido la noche del domingo 23 de marzo del 2002).

Eminem - Lose Yourself [Video: YouTube]

Visiblemente envejecido y cansado, Eminem entonó el tema de su vida, y el de muchas vidas, en la última entrega del Oscar. Considerado por muchos críticos, expertos y prensa especializada como “la mejor canción de rap de todos los tiempos”, el rapero confesó que le tomó varias semanas recuperar su confianza para seguir escribiendo otros temas luego de Lose Yourself.

Con millones de reproducciones en la plataforma Spotify y visualizaciones en la red social de YouTube, los “sin previo aviso” de Eminem serán siempre noticia. “Mira, si tuvieras otra oportunidad, otra oportunidad... gracias a la Academia por invitarme. Lo siento, me tomó 18 años llegar aquí”, parafraseo Eminem en referencia a Lose Yourself en Twitter. “Oportunidad”, esa es la palabra clave en la canción y en la vida de Eminem. Como en la de muchos, sólo necesitamos una para llegar lejos.

