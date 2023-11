A pocas semanas para terminar el año 2023, el programa “El Reventonazo de la Chola” se mantiene con una gran aceptación. Esta vez, su emotiva entrevista a Mayra Goñi logró posicionarse en su horario con 9.4 puntos de rating, en promedio general.

Asimismo, “La Alameda de la Chola”, espacio conducido por Ernesto Pimentel, también consiguió el mismo puntaje el último fin de semana, superando a su competencia “El Gran Chef: Famosos” y “JB en ATV”.

“Estamos muy agradecidos con el apoyo que recibimos por los televidentes todos los sábados, sobre porque presentamos un contenido sano y familiar para que todos lo puedan disfrutar de principio a fin. Esto nos motiva a seguir mejorando para mostrar un producto de calidad”, expresó Ernesto Pimentel.

Como se sabe, en la última edición del programa la actriz Mayra Goñi ofreció una sincera entrevista en la que aclaró información sobre su vida en Estados Unidos. Según dijo, ella vive con 3 personas en un departamento en Miami.

“Afirmaban cosas que no son. En un momento me afectó mucho y pensé en tomar decisiones muy duras. Estaba sola y recibía esos ataques y me venían pensamientos hasta de suicidio y todo muy fuerte”, contó Goñi.

Basada en la novela ganadora del Pulitzer, "La luz que no puedes ver" narra la historia de Marie Laure Leblanc (Aria Mia Loberti), una chica francesa ciega, que se refugia con su padre y un solitario tío en Saint Malo, Francia, y de Werner (Louis Hofmann), un brillante adolescente reclutado por el régimen de Hitler por sus habilidades para reparar radios. Juntos, comparten una conexión secreta que se convertirá en un faro de luz durante los terribles acontecimientos de la Segunda Guerra Mundial. En Netflix, desde el 2 de noviembre de 2023.