Ante el éxito de sintonía de “Recargados de risa”, América TV apostó por un nuevo espacio de entretenimiento con la Chola Chabuca, personaje de Ernesto Pimentel, nuevamente en el rol principal: “El reventón de los sábados”, programa que luego pasó a llamarse “Súper sábado” y, finalmente, “El reventonazo de la Chola”.

“Después de ‘Camino a la fama’, un programa musical que tenía en ATV, acepté la propuesta de ingresar a ‘Risas de América’. Estando en ‘Risas...’ hago ‘Recargado de Cholas’, un ‘reality’ de folclore que funcionó muy bien, luego el canal me propuso hacer un programa solo de música”, recuerda Pimentel. “Estando de gira con mi circo en Huaraz, recibo una llamada del canal informándome que aceptaban mi proyecto. Han pasado catorce años desde entonces y el programa sigue vigente”, añade el presentador de TV.

“El reventón de los sábados” se estrenó el 13 de octubre del 2007, con una edición especial en homenaje a la recordada cantante de música criolla Lucila Campos. Las intérpretes de folclore Dina Páucar y Sonia Morales fueron las madrinas. En ediciones posteriores, Amanda Portales ‘La Novia del Perú' también tuvo esa honrosa función.

El espacio sabatino tiene en la dirección y conducción a Pimentel Yesquén. La producción general está a cargo de Miluska Jacome Huapaya y la ejecutiva a cargo de Julio Zevallos Samamé.

“A lo largo del programa hemos hecho homenajes a grandes figuras. Lucila Campos fue la primera, era mi amiga. Carlos Rincón Ruiz compuso una canción para ella, la cantaron Julie Freundt, el Dúo de oro y más artistas. Fue bastante emotivo, estuvieron presentes Zoila Campos (hija de Lucila) y su hijo. Siempre sorprendimos a alguien reconociendo su esfuerzo, su trayectoria”, destaca Pimentel.

“El reventonazo de los sábados” se inició como un programa musical, pero con el tiempo fue tomando la forma de una revista, con la música y el humor como ingredientes principales.

“Siempre hemos dotado al programa de actualidad, de música, también de humanidad y cercanía. Somos una ventana de los artistas de la comedia y del folclore, sobre todo de estos últimos que han estado relegados a un horario de 5: 00 a.m.. Hemos acompañado en su crecimiento y efervescencia a artistas de diversos géneros, también de la cumbia y la salsa. Cuando pasó lo de Explosión de Iquitos (falleció el cantante David Núñez a causa del COVID-19) trajimos a todos sus integrantes y le dimos actualidad con La Uchululú, que hacía el TikTok”, narra Ernesto.

Sintonía

Vigente desde hace casi una década y media, “El reventonazo de la Chola” ha logrado superar en ráting a apuestas ambiciosas de formatos extranjeros, como “La máscara” y “Perú tiene talento”. En algunas ediciones también consiguió ganarle en ráting al recordado programa de Latina “El wasap de JB”.

“La gente ha sido muy generosa en darnos su respaldo. Durante estos catorce años han habido momentos en los que hemos sumado, pero también nos ha tocado restar. Vivimos agradecidos del público y a ellos nos debemos, por eso siempre doy lo mejor de mí. Considero que hay una deuda con respecto a cómo nos expresamos o de qué nos reímos. Constantemente nos hacemos esas preguntas para no caer en los lugares comunes del humor en el Perú. Por eso hemos tratado de hacer ‘El idéntico’ o ‘El parecido’, y no hacer una broma de una categoría o de un grupo de personas, sino de un artista en particular”, aclara la figura de América TV.

No al blackface

En tiempos en los que el racismo se manifiesta de formas cada vez más sutiles, Ernesto Pimentel evita recurrir al blackface para crear sus personajes. “Es algo que no existe en el programa, tratamos de cuidar esas situaciones que en otro contexto del humor se han normalizado y yo respeto”, destaca el artista nacional.

La Chola

La chola Chabuca es el personaje principal de Ernesto Pimentel. Es un personaje de ficción, con atuendos elegantes, inspirado en las mujeres que viven en las serranías del Perú.

“Amo mi personaje, mi trabajo, gracias a ella (a su personaje) he tenido la oportunidad de conocer a gente que admiro, me he vinculado a personas que respeto, valoro, de las que aprendo. A lo largo de todos estos años no me he sentido interpelado porque creo en la autorregulación”, asegura Pimentel.

La Chola Chabuca acompañada de Manolo Rojas y Kike Suero, parte de su elenco de actores. (Foto: Britanie Arroyo / USI)

Vestuario

En un espacio importante de su hogar, Ernesto Pimentel alberga las cientos de polleras que ha acumulado a lo largo de su etapa televisiva. Cada una de ellas tiene una connotación especial y una importancia relevante para el presentador de televisión. Han sido elaboradas por diseñadores de vestuarios artísticos, como Ricardo Dávila y Julio Cajas Béjar, reconocido diseñador que falleció en agosto del 2020 debido al coronavirus.

“Tengo más de 365 polleras, es que cada año hemos tratado de cambiar, algunas me gustan más que otras, algunas ya no me quedan, pero qué hago, quién tiene mi talla, quién me las compraría. Tengo desde trajes tradicionales, digamos del Valle de Mantaro, que es de Huancayo, me encantan los talqueados, los vestuarios que cuentan historias”, manifiesta.

La Chola Chabuca muestra su imponente y majestuoso vestuario. (Foto: USI / Mónica Palomo)

Desde hace algún tiempo, Ernesto se ha visto obligado a disminuir el peso del elegante vestuario que utiliza la Chola Chabuca por un problema que tiene en la cadera. “Con el tiempo he hecho que baje la cantidad de polleras y haga trucos para que se vean polleras finas, lindas. Todos los días hago ejercicios, terapias, para estar óptimo en el trabajo. El próximo año me opero de las caderas, paro un mes o dos, iré grabando algunas cositas”, narra el artista.

Aunque parecen complicados para caminar, Pimentel asegura que los zapatos que utiliza su personaje son cómodos. “Tengo zapatos de 21 y 32 centímetros de alto, todos tienen plataforma y un arco de acero para que no se doblen, con esos zapatos he corrido, he hecho trapecio, y nunca me he caído”, destaca.

Restricciones y autocensura

“El reventonazo de la Chola” se ha convertido en un espacio de promoción de artistas consagrados y también de aquellos que recién se inician. Ernesto aclara que siendo una ventana para difundir arte y entretenimiento, la política no tiene lugar.

“Me siento orgulloso de lo que hemos logrado, de contar con profesionales como Manolo Rojas y Fernando Armas, también de comediantes como ‘Nabito’, ‘Flautín’.... Es un encuentro de amigos, todos con su mejor ánimo de aportar. Siempre trato de ser fiel con mi compromiso con el público, nunca hemos utilizado el programa para un tema político. Si bien la política es coyuntural tenemos una responsabilidad que no sea utilizado en ese sentido”, destaca el artista nacional.

Reconoce también, que más de una vez se ha autocensurado, buscando cuidar la integridad de sus invitados. “Una vez hice una entrevista que era una primicia muy importante, pero la persona me habló de su inestabilidad emocional, me contó que había atentado contra su vida. Si bien era una primicia, la ponía en una situación de mayor exacerbación y decidí no sacarla. En otra oportunidad dejé emitir una secuencia en la que dos personas -que tenían diferencias- se agarraron a golpes. Fue un momento incómodo”, subraya Pimentel.

