Fines de los años 80. Giuliana María Maiocchi Woodman tenía 23 años, era una modelo cotizada, aparecía en comerciales de TV, catálogos de belleza y desfiles de moda. Enseñaba gimnasia olímpica a niños y no aspiraba estar en televisión, pero su espíritu aventurero le motivó a pasar un cásting para protagonizar la versión peruana del fenómeno brasileño “Xou da Xuxa”. Panamericana TV buscaba una ‘Xuxa’ made in Perú y encontró en la rubia de ojos azules a la representante idónea. “El show de July” empezó a gestarse.

“Era modelo AAA, había participado en Miss Latin Model, hacía comerciales y acababa de hacer uno dirigido por Luis Llosa para una marca de zapatillas, cuando alguien (productora Rochi Hernández) me pasa la voz del cásting de Canal 5. Recuerdo que el día del cásting había un montón de gente, una cola enorme, no estoy segura si había figuras conocidas, me parece que estaban Olenka (Zimmermann) y Almendra (Gomelsky, quien luego sería figura principal de ‘Nubeluz’)”, detalla Maiocci.

Algunos días después, Giuliana, quien se preparaba para viajar a Ecuador a grabar un comercial para una marca de bronceador, recibe la noticia de su elección. “Mi sueño era poner una escuela de gimnasia, la animación no estaba en mis planes, pero se dio y me cambió la vida. En ese momento tuve que decidir entre la animación y la actuación, pues Ricardo Blume también me había llamado para protagonizar una telenovela, me parece que era ‘Paloma’”, refiere la presentadora de TV.

La libre adaptación hecha en Perú del espacio brasileño se estrenó el 21 de enero de 1989, bajo la producción y dirección de Michelle Alexander, en horario de fin de semana. Posteriormente la dirección general la asumió Rochi Hernández. Desde su salida al aire, la moderna propuesta de Canal 5 cautivó a la audiencia. Por Primera vez, un programa infantil de la competencia era una amenaza para el emblemático ”Hola Yola” de América TV.

“El programa fue un boom, rompió esquemas, los índices de sintonía eran altos, creo que nadie esperaba tanto éxito. Y todo se dio de forma natural, yo sabía que ‘El show de July’ iba a ser una copia pequeña del programa de Xuxa, incluso me mostraron un programa para darme una idea de lo que tenía que hacer, pero como soy impaciente, solo lo vi un ratito, no tomé consciencia de lo que estaba por venir”, aclara Giuliana.

“El programa arrancó de forma espontánea, sin libretos, no tenía idea de cómo era animar un programa de TV, me dejé llevar, fue fácil porque tengo un enganche con los niños, me gustan, los amo. Hubo una magia espontánea, y mi vestuario, prácticamente era el que usaba en mis clases de gimnasia, mis vinchas, mi pañuelos, la ropa colorida, era mía. Nunca me impusieron nada, me dejaron ser yo misma. Y mi forma de vestir marcó un estilo, pero también generó controversia, recuerdo que la prensa peruana especuló que utilizaba títeres en las manos porque me faltaba un dedo y me ponía vincha en la frente porque tenía una cicatriz. Imagínate, cuánta creatividad”, añade.

July era amante de las vinchas y las pañoletas desde que era niña. (Foto: archivo personal July Maiocchi)

Dificultades

“El show de July” se emitía -inicialmente- los sábados y domingos de 8 a.m. a 1 p.m.. Poco tiempo después de su estreno, ante el éxito de audiencia, pasó a ser de edición diaria: de 5:00 p.m. p.m. a 6:00 p.m.. El programa, además de juegos y concursos era alternado con dibujos animados como “El oso Yogi”, “La pequeña Lulú”, “Transformers”, entre otros.

“Nunca reparé en el tema del ráting, de la competencia, no pensaba en si le ganaba o no a Yola (Polastri), no estaba pensando en tumbarme a nadie. Era full trabajo, me gustaba mucho lo que hacía, lo disfrutaba. El tema de la voz fue el único inconveniente que encontré. Como solía gritar mucho, cuando grabábamos todo el día, desde las siete de la mañana hasta las 8 de la noche, me quedaba sin voz. Pero como dice Rochi, Sara Silva (actriz) me ayudó con ese problema, a reforzar la expresión oral, me enseñó a impostar”, destaca la presentadora de TV, actualmente radicada en Ecuador.

July Maiocci era modelo y profesora de gimnasia olímpica antes de llegar a la TV. (Foto: archivo personal July Maiocchi)

Canciones

Casi tres décadas después del estreno de “El show de July”, la presentadora de TV reconoce que no grabó los temas de la primera etapa del programa. Sin embargo, luego, una vez que este llegó a consolidarse, le puso voz a las canciones compuestas por el productor y compositor peruano Coco Tafur.

“Cuando empezó el programa, los temas ya habían sido grabados, nunca supe quién los grabó; pero no podía decir que no era yo la que cantaba las canciones porque había un contrato de por medio. Por ejemplo, el tema “Dulce miel” no era mío”, destaca July.





“Luego, cuando el canal me renueva el contrato, porque el que tenía era como de prueba, solo me daban una propina, como 200 dólares quincenales; la producción apuesta por nuevos temas como “Fantasmas”, ‘Vengan todos’, ‘Es el rock’, entre otros. Esos sí tenían mi voz”, recuerda July.

Al estilo de Las Paquitas de “El Xou de Xuxa”, “El show de July” tenía sus Juliets. Vanessa Terkes, Fátima Saldonid y las gemelas Darlene y Carol Bernaola formaron parte de aquel reducido círculo de talentosas niñas que acompañaban a July en los musicales. Y Cri Cri, interpretado por Benjamín Moscoso, emulaba a Dengue, el insecto del programa brasileño. El payaso ‘Pompyn’ (Richie Martín Llerena) le ponía humor al programa.

A casi un mes de cumplirse un año del estreno del programa, July vio conveniente renovar el pequeño set, solicitó a a los directivos de Panamericana TV ampliarlo e instalar aire acondicionado, pero su pedido no tuvo eco. Y ante la respuesta negativa, tomó la drástica decisión de emigrar al canal de la competencia: América TV

“No era una exigencia, como se dijo, solo quería que los niños estén más cómodos, que realmente sea un mundo mágico, que se respire aire puro y felicidad; pues en un lugar tan reducido los veías sudando y sofocados. No me parecía justo verlos así, entonces me fui a América TV, donde me ofrecían un lugar amplio y extraordinarios juegos”, destaca.

Decepcionada

En América TV, a July las cosas no le salieron como las había planeado. Su pareja, Juan Luis Zanelli Santana, asumió la dirección de su programa, el cual salió aire solo un día. Luego viajó a Ecuador y “El show de July” pasó a llamarse “El show de Yuly”. En ese país, el programa se estrenó en 1990 y se mantuvo al aire durante varios años, con gran éxito de sintonía.

“Gracias a que nosotros le metimos fuerzas y dinero, el programa salió al aire, pero solo por un día. Lo que hizo América TV fue una burla, creo que no hubo ni contrato, nos decían que ya nos iban a pagar, pero nunca nos dieron ni un sol. Todo fue muy raro, jamás entendimos por qué perdieron tiempo y dinero en un programa que pensaban meter a la congeladora. Nunca me tomé la molestia de averiguar el real motivo, porque no me importaba, yo ya tenía una propuesta para hacer el mismo programa en Teleamazonas de Ecuador. También tenía planes de casarme con Juan Luis, que en ese tiempo era todavía mi novio. Gracias a ello, creo que lo que pasó, no me afectó”, reflexiona la presentadora de TV.

“Y otra cosa rara fue la presencia de Yola el día de la conferencia. Nunca entendí por qué estuvo ahí. Ella conducía un programa en América TV, pero este no tenía nada que ver con el mío. Lo importante es que ni eso me afectó, nada logró ensombrecer esa linda, hermosa e increíble etapa de mi vida. Me hubiese gustado seguir haciendo televisión en Perú, pero las cosas no se dieron, espero volver pronto, les envío un fuerte abrazo a todos”, subraya.

