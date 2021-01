Conforme a los criterios de Saber más

Fines de los años 80. Tras advertir el fenómeno del “Xou da Xuxa”, en Brasil, programa destinado a un público infantil, pero que también acaparaba la atención de adolescentes y adultos; Genaro Delgado Párker puso en marcha una nueva y arriesgada apuesta televisiva en Panamericana Televisión: “El show de July”, con Giuliana María Maiocchi Woodman a la cabeza, un rostro desconocido en la TV peruana hasta ese momento.

La libre adaptación hecha en Perú del espacio brasileño se estrenó el 21 de enero de 1989, bajo la producción y dirección de Michelle Alexander, en horario de fin de semana. Desde su salida al aire, la moderna propuesta de Canal 5 se apoderó de la audiencia, restando liderazgo y peso a “Hola Yola”. Por Primera vez, un programa infantil de la competencia era una amenaza para el emblemático programa de Yola Polastri.

“El show de July” se erigía como uno de los espacios más prometedores, cuando seis meses después de su estreno, Alexander decide dar un paso al costado para emprender nuevos retos laborales, y Rochi Hernández toma la posta.

Productora Rochi Hernández fue pieza fundamental en el éxito de "El show de July". (Foto: Facebook)

“Cuando Michelle deja la dirección porque se le presenta una película o una telenovela, no recuerdo bien; me dice: ‘Voy a tener que dejar el programa y creo que tú eres la persona indicada para producir y dirigir’. Y yo hasta ese momento había sido coordinadora de producción y productora ejecutiva, jamás directora general. Era bastante joven para asumir esa responsabilidad, pero ella me dio la confianza, al igual que Alejandro Delgado, que en ese entonces era gerente de Panamericana Televisión. Pero lo que más me convenció fue la química inmediata que hubo entre July y yo. Esa chica era súper abierta, inteligente, dulce, pilas, contagiaba energía. Al verla tan positiva, dije: ‘Sí, lo hacemos’”, recuerda Hernández.

La elección de Maiocchi Woodman como conductora de “El show de July”, se dio a través de un cásting en el que participaron consagradas modelos y populares presentadoras de la TV.

“Yo no formaba parte del programa, cuando Michelle, con quien había trabajado en Gamboa y en otras producciones de Luis Llosa, me pregunta, como una cosa de amistad, si conocía a alguna chica linda para conducir un programa. Le di el nombre de July porque había hecho un comercial con ella, y, además de hermosa, era súper bailarina y tenía un estudio de baile. También le di otros nombres”, aclara Rochi.

“El show de July” se emitía los sábados y domingos de 8 a.m. a 1 p.m. y era alternado con dibujos animados como “El oso Yogi”, “La pequeña Lulú”, “Transformers”, entre otros. Pero ante el éxito de sintonía, poco tiempo después se convirtió en un programa diario.

“Era la primera vez que July conducía un programa de TV, pero las cámaras parecían amarla, tenía ángel, además de muchas ganas de trabajar y de ser muy profesional. Imagino también que Michelle la dirigía súper bien”, narra Hernández.

“Cuando el programa empezó a emitirse de lunes a viernes, de 5:00 p.m. p.m. a 6:00 p.m., y sábados y domingos de 8:00 a.m. a 2:00 p.m.; July comenzó a tener problemas con la voz, con las cuerdas vocales, terminaba afónica, pues muchas veces grabábamos todo el día, entonces le pedí a Sara Silva (actriz) una mano para que le ayudara a modular su expresión oral, tenía que aprender a impostar para no esforzar tanto su voz”, añade.

Temas compuestos por Jorge ‘Coco’ Tafur, como “Vengan todos”, “Fantasmas” y “Es el rock”; o los covers “Amiguita July”, “El clan de July”, “El ABC de July”, “Dulce miel”, “Ilarie”, entre otros, eran el deleite de la teleaudiencia infantil. Al respecto, Rochi descarta que haya sido ella y no July , quien grababa las canciones. “Yo nunca grabé, esa no era mi voz, no sé de dónde surgió ese rumor”, refiere.

Los trajes coloridos que llevaba July, las vinchas y pañuelos en la cabeza, y marionetas en las manos, surgieron a iniciativa de la propia conductora. “Ella impuso un estilo, diseñó su look. Como era estudiante de baile moderno tenía una especial forma de vestir y la llevó a pantallas. Sus vinchas se pusieron de moda”, recuerda Rochi.

Los trajes coloridos que llevaba July, las vinchas y pañuelos en la cabeza surgieron a iniciativa de la propia conductora. (Foto: Germán Ballesteros / El Comercio)

Al estilo de Las Paquitas de “El Xou de Xuxa”, “El show de July” tenía sus Juliets. Vanessa Terkes, Fátima Saldonid y las gemelas Darlene y Carol Bernaola formaron parte de aquel reducido círculo de talentosas niñas que acompañaban a July en los musicales.

Y Cri Cri, interpretado por Benjamín Moscoso, emulaba a Dengue, el insecto del programa brasileño.

El programa de Panamericana TV rápidamente se apoderó de la teleaudiencia peruana y la joven presentadora se tornó en un elemento atractivo para los canales de la competencia.

“Cuando July recibe una propuesta de América TV, les da un ultimátum a los directivos de Panamericana, pues quería crecer. Pidió un estudio más grande, con aire acondicionado, para poder recibir más niños; pero al sentir que no le hacían caso, decidió irse. Ella sabía que podía llegar más lejos, así que se dejó llevar por su intuición”, destaca la directora de TV.

Al perder a una de sus figuras principales, Genaro Delgado Párker no se quedó de brazos cruzados. Inició una nueva estrategia para recuperar la teleaudiencia infantil y gestó uno de los programas para niños de mayor éxito de la televisión peruana: “Nubeluz”.

“‘El show de July’ siempre era la sombra de Xuxa, así que esta vez el canal apuesta por un programa original, propio; con un nombre genérico, que no tenga nada que ver con la conductora. Por eso es que en ‘Nubeluz’ hasta las conductoras reciben el nombre de ‘Dalinas’, no eran Almendra (Gomelsky) ni Mónica (Santa María). Y si alguna decidía irse, podía ser reemplazada por otra sin ningún problema”, refiere la realizadora.

El fin

En América TV, a July las cosas no le salieron como había planeado. Su pareja, Juan Luis Zanelli Santana, asumió la dirección de su programa, el cual duró solo algunos meses. Luego viajó a Ecuador y “El show de July” pasó a llamarse “El show de Yuly”. En ese país, el programa se estrenó en 1990 y se mantuvo al aire durante varios años, con gran éxito de sintonía.

Payaso ‘Pompyn’

Gran parte del humor del programa, llegó con ‘Pompyn, payaso interpretado por Richie Martín Llerena e inspirado en el popular personaje venezolano ‘Popy’.

“Llegué a ‘El show de July’ de casualidad, Jorge Benavides me pasó la voz, me dijo que estaban buscando un payaso en Panamericana, el programa ya estaba al aire, pero igual me tomaron a prueba y al final me quedé. A quien sacaron luego fue a ‘Manchita’, que era ‘Petipán’ (Justo Espinoza Pelayo)”, recuerda Llerena.

El espacio de Canal 5 marcó el debut televisivo del comediante, quien desde entonces ha tenido apariciones en diversos programas infantiles peruanos, como “Nubeluz” y “Karina y sus amigos”.

“Yo me hice en la calle, no tengo familia, ese programa me dio la oportunidad de conocer a mucha gente, a un público cariñoso. No tienes idea el éxito que tenía, en provincias llenábamos estadios, coliseos, multitudes nos esperaba en los hoteles, en los aeropuertos. Ese programa me abrió muchas puertas, me cambió la vida”, remarca.

Richie Martín LLerena, el payaso Pompyn, le puso gran cuota de humor a "El show de July". (Foto: Facebook oficial de Richie LLerena)

VIDEO RECOMENDADO

La entrada característica de su recordado programa de televisión, 'Hola Yola'. (Video: Youtube)

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR