Historiador de profesión y servidor público de vocación, Joseph Dager Alva difiere del perfil de sus dos predecesores, los periodistas Hugo Coya y Eduardo Guzmán, en la presidencia ejecutiva del Instituto de Radio y Televisión del Perú (IRTP).

Doctor en Historia y autor de libros como “El virrey Amat y su tiempo” e “Hipólito Unanue o el cambio en la continuidad”, ha sido también jefe institucional del Archivo General de la Nación, miembro del Comité Regional del Programa Memoria del Mundo de la Unesco y secretario general de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu).

Es esta formación como científico social la que en su opinión llevó a que el pasado 26 de noviembre fuera designado en el cargo por el presidente Pedro Castillo y la ministra de Cultura, Gisela Ortiz, coincidiendo con ella la necesidad de una transformación del IRTP de un medio estatal a uno público y el mayor énfasis en la construcción de la identidad nacional. A cuatro semanas de su designación, El Comercio pudo hablar con el funcionario sobre la situación actual del IRTP, sus planes a futuro para la institución y las posibilidades de expansión para su parrilla de programas.

Antes de asumir cargo como el presidente ejecutivo del IRTP, Joseph Dager Alva ha sido historiador, catedrático universitario, jefe institucional del Archivo General de la Nación, miembro del Comité Regional del Programa Memoria del Mundo de la Unesco y secretario general de la Superintendencia Nacional de Educación Universitaria (Sunedu). (Foto: ALESSANDRO CURRARINO/EL COMERCIO)

—Con un mes cumplido en el cargo, ¿Cómo ve la situación actual del IRTP?

Bueno, en este primer mes lo que estamos haciendo es un diagnóstico para ver las cosas que funcionan bien y aquellas merecen una oportunidad de mejora . Y ciertamente creo que la oportunidad de mejora está sobre todo en los aspectos administrativos y presupuestales.

Creo que una institución tan importante como el IRTP, que concentra los medios de información y culturales estatales, tendría que tener una mejor posición en el presupuesto de la nación. Eso es algo que vamos a comenzar a trabajar en el 2022, que no se puede solucionar de la noche a la mañana, pero estoy seguro que con el apoyo del Ministerio de Cultura, el de Economía y del Congreso, podremos tener un IRTP con un presupuesto que le permita seguir haciendo las buenas cosas que ya ha venido haciendo y potenciarlas .

IRTP es el titular con más estaciones de televisión a nivel nacional, con medios como TV Perú, TV Perú Noticias, Canal IPe y Radio Nacional del Perú a su cargo. (Foto: Diario El Peruano)

—En línea con lo que dice, a su salida del cargo su predecesor Eduardo Guzmán reveló que el presupuesto del IRTP para el 2022 era S/.6 millones por debajo al que tenía en el 2021.

Es correcto. Creo que la cifra es un poquito mayor incluso... creo que serán ocho millones menos en el 2022 . Los presupuestos ya están aprobados, digamos, y yo he asumido con esa realidad, pero a lo largo del 2022 creo que se pueden hacer una serie de gestiones como incorporar saldos de balance o presentar demandas adicionales que permitan que la mejora pueda verse incluso en el mismo 2022, aunque por supuesto esto tiene que ser una gestión a largo plazo.

Si hablamos de señales, además de Radio Nacional, el IRTP tiene a TV Perú, TV Perú Noticias y el Canal IPe. La idea es que en algún momento logremos tener 24 horas de programación diferenciada en estas tres señales, algo que en este momento no lo estamos logrando básicamente por restricciones presupuestales y por aspectos laborales como las condiciones de bioseguridad. Pero a lo que debemos apuntar es a tener una señal generalista que tenga una programación distinta para cada uno de los canales en relación a su audiencia.

La idea que quiero poner en la gestión es algo que ya se ha venido haciendo, no es descubrir la pólvora, pero creo que tiene que fortalecerse el tránsito de ser medios de servicio estatal a ser medios de servicio público. Sin lugar a dudas somos y seremos una voz oficial, pero no tenemos que ser entendidos como una voz oficialista. Y lo digo desde el punto de vista de la información, pero también desde otra perspectiva que es muy importante en los medios estatales y los medios públicos ahora, que es la reafirmación de la identidad nacional, herramienta para construir ciudadanía. A eso por supuesto lo podemos hacer a través de dar información plural y veraz, pero sobre todo a través de una programación que nos permita efectivamente esos valores y esos contenidos.

Ahora que toca este tema, desde hace décadas hay un debate entre quienes creen que TV Perú y otros medios del IRTP deben ser medios públicos y no estatales. Es decir, deben responder a los peruanos y no recibir presiones ni injerencias del gobierno de turno. Esas eran, más o menos, las posiciones de sus predecesores Eduardo Guzmán y Hugo Coya, pero quería saber qué opina usted.

Creo que hoy en el mundo, ya no solo en el Perú, los canales estatales son canales que presentan la voz oficial, pero no la voz oficialista. Creo que eso TV Perú lo ha estado cumpliendo bastante bien en los últimos tiempos y hacia eso tenemos que seguir.

Pero yo creo que cuando hablamos de un canal de servicio público, nos adelantamos y vamos un paso más allá. Un canal estatal, repito, no tiene por qué ser oficialista, pero un canal de servicio público además de eso creo que tiene que devolverle a la ciudadanía una serie de posiciones, tiene que acercarse a la ciudadanía. No solo darle algo a su público como maestro y alumno, sino también recoger de ellos intereses y pareceres.

No vamos a poder dejar de dar información, no es esa la idea, pero lo que queremos es conseguir los recursos necesarios para que, por ejemplo, TV Perú Noticias se convierta realmente en un canal de noticias de 24 horas y que pueda tener toda la aproximación a las actividades oficiales, pero a su vez tener otras señales dedicadas a una programación que busque reafirmar otros valores.

Periodistas de TV Perú Enrique Chávez y Carla Harada responden a las declaraciones del ministro de Transportes y Comunicaciones, Juan Silva, quien estuvo en el centro de una polémica a fines de septiembre luego de increpar al canal por su línea editorial crítica al gobierno. “Canal 7 nos golpea a nosotros como si fuera un canal extraño, también tenemos que hacer cambios ahí”, afirmó en comentarios que luego retractó. (Foto: Captura de TV Perú)

—Disculpe que insista, pero tomando en cuenta declaraciones como las que dio en septiembre el ministro de Transporte y Comunicaciones, Juan Silva, quería saber si en su opinión los medios del IRTP deben poder criticar al gobierno sin sufrir injerencia del mismo.

Yo creo que IRTP tiene que ofrecer una información veraz y plural. La línea editorial de un canal del estado tiene que fortalecer la neutralidad . Si estamos frente a un tema sensible y complicado, pues invitar a voceros del tema y que se ocupen de las distintas perspectivas y ópticas que tiene el tema.

En efecto, no tenemos que ser un canal oficialista, no tenemos que ser un canal dedicado única y exclusivamente a alabar las buenas cosas que haga el gobierno. Tampoco, por supuesto, tenemos que blindar los posibles errores que pueda cometer el Ejecutivo, pero creo que lo fundamental es brindar información veraz y que se sustente en la institucionalidad.

Creo que el tipo de la información y el tipo de periodismo que se ejerza desde un medio estatal tiene que ser un periodismo que de alguna manera de pedagogía, que no llegue a sensacionalismos innecesarios y que no difunda cuestiones que no estén suficientemente argumentadas. Y que si estamos frente a un elemento crítico o sensible, hay que presentar las dos posiciones para que la ciudadanía finalmente se forme opinión.

—Con una amplia carrera en la educación y el servicio público, usted presenta un perfil diferente de sus dos predecesores en el cargo, más relacionados a los medios de comunicación. ¿A qué cree que se debe este cambio en su elección y cómo cree que esta diferente experiencia profesional le servirá en gestión?

Cuando me hicieron la propuesta (de asumir el cargo) también me lo pregunté. Quizás pueda contarte una conversación que tuve con la ministra de Cultura cuando hablamos sobre esta posibilidad, y creo que coincidimos en que este momento requiere de un científico social que pueda fomentar e impulsar esta intención de convertirnos en medios públicos y no solo estatales , esta intención de contribuir con la identidad nacional, la formación de valores y tratar de ser una herramienta para la creación de ciudadanía. También intentar llegar a todos los rincones del país e informar a los peruanos lo que hace sobre aquellas iniciativas estatales que buscan el desarrollo y están al servicio de la ciudadanía. Creo que en ese sentido, la presencia de un científico social ahora podría ser interesante y creo que eso explica mi elección.

—¿Qué otras prioridades tiene su gestión?

Nosotros quisiéramos empezar a tener centros de producción de contenidos regionales. Si bien nuestras señales llegan a todo el país y lo regional está muy presente, creo que también es importante lo que se puede contar desde las propias regiones y no solamente la perspectiva desde Lima.

Por supuesto, para eso necesitamos más presupuesto, pero creo que eso es uno de los pilares muy importantes. Quizá comencemos con dos o tres regiones, desde un punto de vista macro regional. Podríamos empezar, por ejemplo, con noticieros, para luego ir avanzando hacia otro tipo de producción.

—Hablando de espacios informativos locales, los noticieros de lenguas originarias han sido muy bien recibidos en los últimos años. ¿Hay planes para expandir la cobertura y el número de lenguas en las que se producen programas?

Estamos estudiándolo, lo más probable es que esto suceda. Lo que sí puedo anunciar hoy es que los noticieros que están ahora van a continuar remozados. Vamos a hacerles una nueva gráfica también. Pero esto tiene que continuar y tiene que ser fomentado.

—En cuestión de programas como “Aprendo en casa”, donde el IRTP tomó un rol esencial para difusión. ¿Cuál será su futuro a medida que se vaya normalizando cada vez más el retorno a clases de los escolares, según las disposiciones por la emergencia sanitaria?

Aquí la batuta la lleva más bien el Ministerio de Educación. Nosotros emitimos lo que el Minedu nos presenta. Hasta las coordinaciones que hemos hecho, entendemos que el próximo año “Aprendo en casa” va a seguir, aunque quizás con una secuencia más reducida. Va a emitirse todos los días, pero probablemente ya no las cuatro o cinco horas que tenía la programación.

Y aunque por supuesto la presencialidad ya va a estar evidente desde marzo, por el número de horas y por razones de bioseguridad “Aprendo en casa” va a continuar. Y ahí nosotros como canal del estado seguiremos transmitiendo lo que haya que transmitir de acuerdo a las coordinaciones que estamos haciendo con el Minedu. Y en ese sentido, creo que es necesario que lleguemos con programas como “Aprendo en casa” a más rincones del país. Tendríamos que pensar en alternativas que nos permitan llevar a aquellos poblados a los que de repente ahora no podemos llegar del todo o llegamos con una señal no muy clara. En ese sentido, podemos ir pensando en la transmisión vía satelital, para que la señal de IRTP llegue a ese 8 o 10% que más o menos se calcula no llegamos lograr aún.

A inicios de la pandemia y con los colegios cerrados, el programa "Aprendo en casa" se convirtió en una manera de complementar la educación de los escolares. (Foto: Andina)

—¿En ese caso es una cuestión del IRTP o del Ministerio de Comunicaciones y Transporte?

Es una cuestión multisectorial. Tenemos que sentarnos con el Ministerio de Educación y con el Ministerio de Transporte y Comunicaciones.

—Hablando de producciones más del entretenimiento, series como “El último bastión” han tenido gran éxito dentro y fuera del país. ¿Hay algún proyecto similar en el futuro?

Una de las cosas que me llevó a aceptar (este cargo) es justamente esa posibilidad de llevar la historia a un público que desde los libros es impensable lograr. Y yo creo que hay que procurar seguir con la tendencia de estas macro producciones de corte histórico, porque creo que tienen gran alcance, refuerzan la identidad, asientan determinados valores, entretienen y educan. Entonces son el paquete completo.

Por supuesto, hoy no tenemos el presupuesto que se tenía entonces, pero creo que hay formas creativas en las que podríamos utilizar . Hay que pensar en coproducciones, así como asociarse con privados, tanto nacionales como extranjeros, y estamos pensando alternativas y posibilidades. Pero, sin lugar a dudas, yo creo que macroproducciones como “El último bastión” son necesarias.

Podríamos pensar en la siguiente etapa cronológica a donde nos quedamos en “El último bastión”, para comprender a esta república tan complicada, la de caudillos y golpes de estado, donde los presidentes no terminaban su mandato. O en etapas que han sido particularmente importantes en nuestra historia bilateral, como por ejemplo la Confederación Perú-Boliviana o la Guerra del Pacífico. Sin lugar a dudas, a eso creo que debemos apuntar.

"El último bastión" (2018) es una exitosa producción de TV Perú que ganó adeptos en el resto de la región tras su llegada a Netflix. (Foto: TV Perú)

—Pocas cancelaciones han sido tan lamentadas como la de “Presencia cultural” a inicios del 2021. ¿Hay posibilidades de que la veremos regresar en el futuro?

“Presencia cultural” ha sido un programa emblema del canal y del IRTP. Nosotros estamos muy comprometidos con su mensaje y contenidos. Si bien es cierto que el programa que iba los sábados ya no está, creo que en la programación de TV Perú, “Presencia cultural” está, valga la redundancia, plenamente presente. Tenemos programas de música, de teatro, de cine… diversos programas culturales. Yo diría que “Presencia Cultural”, más que cancelado, se ha expandido por toda nuestra programación.

—Me salgo un poco del tema, pero tomando en cuenta su experiencia en la Sunedu quería preguntarle cómo ve ahora el estado de la reforma universitaria que enfrenta retos desde el Congreso y un apoyo medio ambivalente desde el Ejecutivo.

Yo he sido un defensor de la reforma universitaria antes de entrar a la Sunedu, en mi tiempo en la Sunedu y lo seguiré siendo después de Sunedu. Yo creo que la reforma universitaria es una buena cosa para el país. Creo que esta asegura la calidad de la formación y en el fondo lo que busca es que todos los peruanos, independientemente de su condición económica, accedan a una educación universitaria de calidad, ya sea pública o privada.

En ese sentido, y ya hablando en lo personal, espero que determinados proyectos complicados no se aprueben en el Congreso. Esos dos proyectos que han sido materia de debate en estas últimas semanas, yo creo que no son beneficiosos para la reforma universitaria ni para el país. Y ojalá que cuando se debatan en el pleno, los congresistas sean conscientes de eso.

Ello no quiere decir que no haya cosas que se puedan mejorar dentro de la reforma universitaria y por eso creo que una mesa técnica, un debate abierto con rectores, especialistas, miembros de la Sunedu y quizás con la presencia de organismos internacionales podría llevarnos a un diálogo muy fructífero del que podrían salir cuestiones por mejorar. Pero regresar a la Asamblea Nacional de Rectores es absolutamente inconveniente. Poner a los rectores como miembros de un consejo directivo es poner a los regulados como reguladores y sería tan impensable como que las compañías de teléfono quisieran formar parte de Osiptel.

