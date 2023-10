Los actores Juan Carlos Rey de Castro, Luciana Bloomerg, Nico Ponce, Ximena Díaz y Rodrigo Sánchez Patiño visitaron la cocina de “El gran chef: Famosos” como parte del estreno de “Papá en apuros”, nueva ficción de Latina TV que protagonizan.

En ese sentido, los intérpretes cumplieron la función de jurado en la primera preparación de los famosos, que era una causa de atún. Por otro lado, durante el segundo platillo, los actores apoyaron a los participantes con sus preparaciones.

Luego de haber probado las causas de atún, Rey de Castro anunció a Tilsa Lozano como la ganadora del beneficio y pudo elegir a las duplas.

Al finaliza el programa y luego de escuchar quiénes fueron los participantes salvado y sentenciados, se unieron a los actores, el resto del elenco para realizar la cuenta regresiva para el estreno de “Papá en Apuros”, que se emite por Latina TV a las 9 p.m.

Nico Ponce abrazó a Javier Masías en su reencuentro

Como se recuerda, el actor Nico Ponce participó en la primera temporada de “El gran chef”, por lo tanto al regresar como actor de “Papá en apuros” vivió un memorable reencuentro con el jurado Javier Masías.

Al ver al crítico gastronómico, Ponce no ocultó no contuvo su emoción y abrazó a Masías, quien no retribuyó el gesto y fiel a su estilo se mantuvo inerte a la muestra de afecto del actor.

“Mira la alegría que le da al jurado Masías reencontrarse con usted”, comentó Peláez. “No te va a servir de nada”, puntualizó Masías al intérprete.