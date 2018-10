"Élite": escucha el 'soundtrack' de la serie en Spotify

La serie "Élite" ha tenido un gran recibimiento por parte de los jóvenes y no tan jóvenes de España, Inglaterra y Latinoamérica. Su mezcla de romance, misterio y temas controversiales la han convertido en una de las favoritas de la plataforma de streaming de Netflix. Algo también a su favor es su playlist. Este está disponible por completo en Spotify.

Una buena serie o película no existe si no tiene una espléndida banda sonora. "Élite", dirigida por los españoles Ramón Salazar y Dani de la Orden, tiene su 'soundtrack' expuesto en Spotify.

Los temas escuchados en "Élite" son en su mayoría del género urbano tanto en inglés como español. Entre los que destacan "Paris" de Zazo & Gxurmet, "MÍA" de Bad Bunny y Drake y "Te miro" de Zazo & Gxurmet con Vega & D3llano.



Pero también podemos encontrar canciones pop y de electrónica. Entre las que podemos encontrar son: "Right Now" de Kostrok, "I'll Trust The Wind" de The Primitives y "Drive Fast" Ed Is Dead.

En cuanto a temas interpretados por cantantes latinoamericanas tenemos a "Tú por mí" de Christina y Los Subterraneos, "So Good" y "Lo que no sabes" de la mexicana Danna Paola.



SOBRE LA SERIE

La serie "Élite" cuenta de la historia de un grupo de chicos de bajos recursos que llegan becados a Las Encinas,el colegio más exclusivo de España. Su llegada provocará un cataclismo. El choque entre los que lo tienen todo y los que no tienen nada que perder crea una tormenta perfecta que acabará en un asesinato.



Jaime Lorente, María Pedraza, Danna Paola, Miguel Herrán, Itzan Escamilla, Miguel Bernardeau, Arón Piper, Ester Expósito, Mina El Hammani, Álvaro Rico y Omar Ayuso son los protagonistas de la tercera producción de Netflix con España.