‘Beatriz Pinzón Solano’ le dio a Elyfer Torres una lección de vida. Antes de asumir el rol principal de “Yo soy Betty”, la actriz mexicana solo aspiraba a papeles irrelevantes, pues estaba convencida de que el talento artístico sin belleza física es invisible. Tras aceptarse como es, sus sueños ya no tienen límites. ”La telenovela me cambió la vida”, dice.

El ‘remake’ de la telenovela colombiana “Yo soy Betty, la fea” producido por Telemundo narra las andanzas de Beatriz (Elyfer), una joven mexicana muy inteligente y capaz que vive en la ciudad de New York y que irá tras sus sueños venciendo prejuicios en un mundo donde la imagen es todo.

“Antes de Betty me planchaba el pelo para hacer un cásting porque sentía que mi trabajo como actriz no era suficiente para conseguir un papel, pero ella nos demostró a todos que el físico no es determinante y que podemos lograr lo que nos proponemos si realmente le ponemos ganas”, destaca la artista de 23 años.

-¿Cómo llegaste a la producción de Telemundo?

A través de un cásting, el proceso fue largo, pero emocionante, uno de los más bonitos de mi vida. Participaron más de 300 actrices de diferentes partes del mundo. Para obtener el papel tuve que superar cinco filtros: el primero fue presentar un video de improvisación, en el que literalmente interpretaba a Betty, elegí hacer como un diario secreto y eso gustó mucho a la producción de Telemundo. Luego tuve que hacer un monólogo, en el que invertí como doce horas. La siguiente prueba fue presencial, me entrevistaron como si fuera realmente Betty, fue una jugada maestra de la gente de cásting, porque les permitió ver si ya teníamos el personaje creado.

-¿Con qué actrices compartiste cásting?

A la última etapa llegamos solo tres: una actriz mexicana famosa de comedia, una peruana muy conocida y yo. Nos llevábamos súper bien, pero no te puedo decir sus nombres, sería mala onda. Las dos tienen grandes carreras.

-¿A qué cambios físicos recurriste para crear a Betty?

Me dejé crecer el bigote y las cejas, subí doce kilos, aunque eso fue algo accidental, pero decidí tomarlo para el personaje. Para el cásting me planché el pelo y el día que ensayamos fui con mi cabello natural, rizado; cuando me vieron los de producción se quedaron sorprendidos, me pidieron hacer nuevamente la promoción. Y qué bueno, porque mi cabello rizado le dio un toque distinto al personaje, adoro a Betty, me cambió la vida.

Elyfer Torres interpretó a ‘Beatriz Pinzón Solano’ en "Yo soy Betty" cuando tenía 21 años de edad. Actualmente tiene 23. (Foto: Telemundo)

-¿De qué forma te cambió la vida?

Fue vital, en lo laboral me dio la oportunidad de desarrollarme y de hacer todos los días lo que amo. Al principio fue realmente muy complicado para mí sobre todo porque sentía que no encajaba con los estándares de belleza de las protagonistas: no soy rubia, no tengo los azules, ni el cabello lacio; pero cuando llega Betty a mis manos la tomé como mi gran oportunidad y me cambió la vida: primero porque me llevó a creer en mí misma, en que puedo tener un rol protagónico, un buen trabajo, y hacer lo que quiera, sin límites, porque nada tiene que ver mi físico con mi talento.

-¿Viste el trabajo de Ana María Orosco en “Yo soy Betty, la fea”, la versión original de la telenovela?

Sabía de qué iba pero nunca he visto un episodio completo de la telenovela original, no quería ver ninguna versión porque quería crear a Betty desde mi propia perspectiva, que fuera un personaje nuevo, auténtico, y quedó bonito, distinto a otros. Estoy muy satisfecha con el resultado.

-¿Betty es inspiración de vivencias propias?

En realidad, a partir del guion creé el personaje.

-Después de Betty, ¿qué proyectos artísticos tienes?

Lo más próximo es una serie de Netflix que va a salir en 2021, con un personaje bien padre; también se viene algo de música. Me muero por hacer cine y más series, quizás algún proyecto en inglés.